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Haberler > Gündem > Eros adlı kediyi vahşice öldürmüştü... İbrahim Keloğlan tutuklandı

Eros adlı kediyi vahşice öldürmüştü... İbrahim Keloğlan tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başakşehir'de işkenceyle katledilen Eros adlı kedi için bugün görülen duruşmada İbrahim Keloğlan tutuklandı.

İstanbul Başakşehir'de bulunan bir sitede, 1 Ocak günü saat 03.15 sıralarında İbrahim Keloğlan, asansörde karşılaştığı Eros adlı kediyi tekmeleyerek katletmiş, güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrasında açılan davanın ilk duruşmasında "iyi hal indirimi" alarak serbest bırakılmıştı.

Keloğlan'ın yargılanacağı ikinci duruşma ise bugün İstanbul Küçükçekmece Adliyesi'nde görüldü.

Savcı Keloğlan için tutuklama talep etti. Keloğlan tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

1 Ocak'ta İstanbul Başakşehir'deki bir binanın asansöründe İbrahim Keloğlan'ın defarca tekmelediği kedi, 6 dakika süren işkencenin sonunda ölmüştü. Keloğlan, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 4 Ocak'ta tutuklanmış, 8 Şubat'ta da hakim karşısına çıkmıştı.

Sanık, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, evcil hayvanı kasten öldürme suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılsa da cezası ertelenerek tahliye edilmiş, savcılık ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi bu karara itiraz etmişti.

Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi itirazları kabul etmişti. Kararda, kedinin kaçmaya çalışmasına rağmen sanığın eylemini ısrarlı bir şekilde devam ettirdiği, dakikalarca kovalayıp tekmelediği, üzerine basarak ölümüne neden olduğu belirtildi. Hayvanların korunması için caydırıcı cezalara ihtiyaç olduğu anlatılmıştı.

BAKAN TUNÇ: HER CANLININ YAŞAM HAKKI KUTSALDIR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, 'Eros' isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan'ın Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz sonucu yeninden yargılanacağını açıklamıştı. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Başakşehir’de Eros isimli kedinin canice öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek karar kaldırılmıştır. Dava mahkemesince yeniden görülecektir. Her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Can dostlarımıza yönelik her türlü kötü davranışın karşısında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

ERDOĞAN: NASIL OLUR BÖYLE BİR ŞEY

Tunç, "Hayvanlarımıza özellikle bu şekilde eziyet eden, onları öldürenlerle ilgili yargı olarak biz hassasiyetimizi koruyacağız. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir gece yarısı 'Nasıl olur böyle bir şey?' diye beni aradı. Hepimiz hassasız bu konuda" diye konuşmuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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