Uğurcan Çakır’ın aklı fikri Fenerbahçe'de! ‘Fedakarlığa hazırım beni o maça yetiştirin’

17 Mart Pazar günü Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan Trabzonspor’da, sakatlığı bulunan kaleci Uğurcan Çakır’ın oynayıp oynamayacağı merak konusu. Antrenmanlara başlayan tecrübeli eldiven, eğer onay çıkarsa derbide forma giyebilir.

Uyluğundaki problem nedeniyle bir süredir formasından uzak kalan Uğurcan Çakır, takımla antrenmanlara başladı.

Hafta sonu oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde forma giymek isteyen Çakır, teknik heyetle özel bir görüşme yaptı ve karşılaşmada forma giymek istediğini söyledi.

‘FEDAKARLIĞA HAZIRIM’

Çakır’ın bu talebi sonrası sağlık ekibi bir rapor hazırlayacak ve teknik heyet ile paylaşacak. Eğer onay gelirse Çakır, Fenerbahçe karşısında formasına kavuşacak.

31 MAÇTA 36 GOL YEDİ

Tecrübeli eldiven bu sezon 31 maçta forma giydi. Kalesinde 36 gol gördü ve 10 maçta gol yemedi.