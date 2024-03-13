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Gaziantep'te fabrikadaki gaz tankeri patladı: 2 işçi ağır yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gaziantep'te bir fabrikanın gaz tankeri tadilat sırasında patladı. Korkutan olayda ağır şekilde yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'ndeki bir fabrikanın gaz tankerinde yapılan tadilat sırasında patlama meydana geldi. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 İŞÇİ YARALANDI

Patlamada yaralanan işçiler A.B. (25) ile C.Y. (23), 112 Acil Sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılar, daha sonra Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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