Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 14 ilde DEAŞ operasyonu: 26 şüpheli yakalandı

14 ilde DEAŞ operasyonu: 26 şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

14 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli yakalandı.

Güvenlik güçleri terör örgütlerine göz açtırmıyor, operasyon üstüne operasyon düzenliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 26 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, "Adana, Aksaray, Ankara, Burdur, Çankırı, Denizli, Elazığ, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Mersin, Şanlıurfa ve Van'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu: çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi" bilgilerini paylaştı.

Yerlikaya, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma TEM Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum

Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir devlet refleksine dayanır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Putin'den Trump'a nükleer misilleme: Oreshnik Belarus'a yerleşiyor!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sahte diploma ve e-imza skandalı deşifre oldu! Hukukçu, mühendis, öğretmen... İşte o isimler - GündemSahte diploma ve e-imza skandalı deşifre olduHafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den il il uyarı geldi - GündemMeteoroloji il il uyardı! Sağanak geliyorKayseri'de çatıya roket düştü! Olayın perde arkası şaşırttı - GündemKayseri'de çatıya roket düştüDoğu Akdeniz'de stratejik zirve! Türkiye, İtalya ve Libya İstanbul'da buluştu - GündemDoğu Akdeniz'de stratejik zirveMHP'den 'hasta mahkum' açıklaması: İnfazları geri bırakılmalı - GündemMHP'den 'hasta mahkum' açıklaması: İnfazları geri bırakılmalıYÖK Başkanı Özvar, gazetemize konuştu: Sahte profesörlere çifte soruşturma - GündemSahte profesörlere çifte soruşturma
Sonraki Haber Yükleniyor...