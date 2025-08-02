Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Taksiciliği bıraktı, bambaşka bir mesleğe el attı! Memleketinde bir tek o yapıyor

Taksiciliği bıraktı, bambaşka bir mesleğe el attı! Memleketinde bir tek o yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Taksiciliği bıraktı, bambaşka bir mesleğe el attı! Memleketinde bir tek o yapıyor
Taksicilik, Amasya, Gelenek, Baba Mesleği, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

12 yıl boyunca İstanbul’da taksicilik yapan Hamdi Küçük, memleketi Amasya’ya dönerek şehirde kalan son semaver ustası oldu. Baba mesleğini devam ettiren Küçük, bu geleneği yaşatmak için çırak arıyor.

Amasya'da küçüklüğünden bu yana tarihi Taşhan'da babasıyla birlikte semavercilik yapan Hamdi Küçük, işyerlerinin restorasyon nedeniyle boşaltılması sonrası 12 yıl önce İstanbul'un yolunu tutarak taksiciliğe başladı. 

Taksiciliği bıraktı, bambaşka bir mesleğe el attı! Memleketinde bir tek o yapıyor - 1. Resim

BABA MESLEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Zorlu yanları olan taksici şoförlüğüne zamanla alışan 47 yaşındaki Küçük, babasının vefatı sonrasında yeniden memleketine döndü. Semaver ustalarının çoğunun vefatıyla birlikte de şehrin son semavercisi olarak baba mesleğini yaşatmaya başladı.

Taksiciliği bıraktı, bambaşka bir mesleğe el attı! Memleketinde bir tek o yapıyor - 2. Resim

"İSTANBUL'DA TAKSİCİLİK ZORDU"

Hummalı çalışmalar sonucu kesip birleştirilerek oluşturulan 27 parça sac malzemeden yaptığı semaverlerin yanı sıra coğrafi işaretli bakır semaverleri de atölyesinde üreten Küçük, "İstanbul'da taksicilik zordu. Her türlü tehlikesi olan bir meslek. Babamın da vefatı sonrası taksiciliği bırakıp yeniden semaverci oldum. Şehirde başka semaverci de kalmadı. Çok zevkli de bir iş. Sonuçta ortaya bir ürün çıkartıyorsunuz" diye konuştu.

Taksiciliği bıraktı, bambaşka bir mesleğe el attı! Memleketinde bir tek o yapıyor - 3. Resim

ÇAĞRI YAPTI: ÇIRAĞA İHTİYACIMIZ VAR

8 dakikada suyu kaynattığına değindiği el emeği, göz nuru semaverlerinden çay içenlerin zevk alacaklarına inandığına değinen usta semaverci, mesleğin son temsilcisi olduğu için yetiştirmek üzere çırağa da ihtiyacının bulunduğunu vurguladı.

Taksiciliği bıraktı, bambaşka bir mesleğe el attı! Memleketinde bir tek o yapıyor - 4. Resim

“TEK HAMDİ USTAMIZ KALDI”

Tarihi Taşhan'ın olduğu bölgede öncede bulunan 5 semaverciden sadece birinin kaldığına işaret eden esnaflardan 76 yaşındaki Osman Zengin de "Şimdi tek Hamdi ustamız kaldı. Usta yetişmediği için de bakırcılık, semavercilik unutulmaya yüz tutmaya doğru gidiyor" şeklinde konuştu.

Taksiciliği bıraktı, bambaşka bir mesleğe el attı! Memleketinde bir tek o yapıyor - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Süper Lig'e geri dönmüştü! Rusya'dan resmi teklif: Galatasaray hemen cevap verdiBakan Bolat "Temmuz efsane bir ay oldu" diye duyurdu! Tam 25 milyar dolar, ekonomide tarihi rekor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Köyün altı kaynıyor, kimse dışarı çıkamıyor! Köylüler kabusa isyan etti: Baş edemiyoruz, yardım edin - YaşamKöyün altı kaynıyor, kimse dışarı çıkamıyor!Kanser, KOAH, astım... Cengiz Önce'nin 12 saatlik 'ekmek' mücadelesi yürekleri sızlattı - Yaşam12 saatlik 'ekmek' mücadelesi yürekleri sızlattıPiknik için gittiler, belgesel gibi kaydettiler! Osmaniye'de yılanın balık avı kameraya yansıdı - YaşamPiknik için gittiler, avlanan yılanı kaydettilerTürkiye kavrulurken başkenti sel vurdu! Araçlar yolda mahsur kaldı - YaşamTürkiye kavrulurken başkenti sel vurdu!14 kentte 40 dereceyi aştı! Türkiye Ağustos ayının ilk gününde kavruldu - YaşamTürkiye Ağustos ayının ilk gününde kavrulduKırmızı bayrak çekildi, denize girmek yasak! İnkumu plajında boğulmalara kökten çözüm - Yaşamİnkumu plajında boğulmalara kökten çözüm!
Sonraki Haber Yükleniyor...