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Haberler > Spor > Galatasaraylı Mauro Icardi'den tekmelenerek öldürülen kedi Eros için adalet çağrısı 'Bugün Eros'a yarın bize'

Galatasaraylı Mauro Icardi'den tekmelenerek öldürülen kedi Eros için adalet çağrısı 'Bugün Eros'a yarın bize'

Düzenleyen: / Kaynak: -
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Spor Haberleri  / -

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, İstanbul'da İbrahim Keloğlan tarafından tekmelenerek öldürülen Eros adlı kedi için destek paylaşımı geldi.

İstanbul Başakşehir'de bir sitede, İbrahim Keloğlan tarafından tekmelenerek öldürülen Eros adlı kedinin davası öncesi, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den destek paylaşımı geldi. 

ICARDI'DEN DESTEK

Icardi, sahiplendiği kedileri ile yaptığı paylaşımda Eros için adalet çağrısında bulundu. Icardi'nin paylaşımında 'Bugün Eros'a yarın bize' ifadeleri yer aldı.

Galatasaraylı Mauro Icardi'den tekmelenerek öldürülen kedi Eros için adalet çağrısı 'Bugün Eros'a yarın bize' - 1. Resim


Eros’u öldüren ve daha önce tutuklanıp ilk duruşmada serbest bırakılan Keloğlan için en üst sınırdan ceza verilmesi ve bu davanın hayvan hakları açısından emsal teşkil etmesi isteniyor.  

Galatasaraylı Mauro Icardi'den tekmelenerek öldürülen kedi Eros için adalet çağrısı 'Bugün Eros'a yarın bize' - 2. Resim

NELER OLMUŞTU?

İbrahim Keloğlan adlı bir şahıs, asansörde gördüğü Eros isimli kediye 6 dakika boyunca işkence etmişti. Keloğlan, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 1 yıl 6 ay hapis cezası almış ancak cezası iyi hal indiriminden sonra 3 aya düşürülmüştü.

Ardından Keloğlan'a verilen  cezaya, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi itiraz etmiş ve Keloğlan'ın hakkındaki kararın kaldırılmasına karar verilmişti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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