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Haberler > Haberler > Kedi Eros davası bugün 10.30'da Küçükçekmece Adalet Sarayı'nda görülecek

Kedi Eros davası bugün 10.30'da Küçükçekmece Adalet Sarayı'nda görülecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kedi Eros davası bugün 10.30&#039;da Küçükçekmece Adalet Sarayı&#039;nda görülecek
Hayvanhaklari, Adalet, Dava, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kedi Eros davası ne zaman, İbrahim Keloğlan tutuklandı mı konuları gündeme geldi. İstanbul'da bir sitede İbrahim Keloğlan tarafından işkence edilerek öldürülen Kedi Eros davasının bugün ikinci duruşması görülecek. İşte, detaylar...

Kedi Eros davası ne zaman? İbrahim Keloğlan tutuklandı mı? sorularının cevapları araştırılmakta. Başakşehir'de bulunan bir sitede yaşayan İbrahim Keloğlan, 1 Ocak 03.15 sıralarında, asansörde karşılaştığı kedi Eros'u tekmeleyerek öldürdü. Ardından olayın kamera kayıtlarının yayılmasıyla İbrahim Keloğlan'a yeniden yargılama kararı verildi. Detaylar haberimizde...

KEDİ EROS DAVASI NE ZAMAN?

Vahşice katledilen kedi Eros'un davası bugün 10.30'da Küçükçekmece Adalet Sarayı'nda görülecek. İlk duruşmasında iyi halden serbest bırakılan sanık İbrahim Keloğlan'ın işkence görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından yeniden yargılama kararı alındı. Bugün görülecek ikinci duruşmada avukatlar ve davanın takipçileri sanığa en üst sınırda ceza verilmesi gerektiğini savunuyor. 

İBRAHİM KELOĞLAN TUTUKLANDI MI?

İlk duruşmasında serbest bırakılan İbrahim Keloğlan'ın ikinci duruşmada en üst sınırdan ceza alması bekleniyor. Bugün gerçekleşecek duruşma sonrası Keloğlan'ın tutukluluk hali belli olacak. Kedi Eros davası bugün 10.30'da Küçükçekmece Adalet Sarayı'nda görülecek - 1. Resim

NE OLMUŞTU?

İstanbul Başakşehir'de bir sitede bakımı apartman sakinleri tarafından üstlenilen Kedi Eros, 1 Ocak saat 03.15 sıralarında işkence edilerek öldürüldü. Olayı gerçekleştiren İbrahim Keloğlan gözaltına alındıktan sonra suçlu bulunarak 1 yıl 6 ay ceza aldı. Ardından Mahkemede iyi hal indirimi uygulanarak ceza 3 aya indirildi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı. İbrahim Keloğlan'ın aldığı ceza sosyal medyada tepki topladı. Keloğlan'ın serbest bırakılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u arayarak "Nasıl olur böyle bir şey?" diye sorduğu öğrenildi.

Müştekili vekili avukatlarının ve savcının karara itirazı kabul edilerek İbrahim Keloğlan'ın yeniden yargılanması kabul edildi. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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