Bakan Tunç'tan 'Eros' tepkisi: Cumhurbaşkanımız aradı, yargı kendine çekidüzen vermeli

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Başakşehir'deki bir sitede İbrahim Keloğlan tarafından işkence edilerek katledilen Eros isimli kedi için yargıyı uyardı. Sanığın iyi hal indirimi ile serbest bırakılmasının neden olduğu infiali hatırlatan Bakan Tunç, "Yargı mensupları kendine çekidüzen vermeli, daha doğru kararlar almalı" dedi. Bakan Tunç ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eros için kendisini arayıp "Nasıl olur böyle bir şey?" diye sorduğunu da söyledi.

İstanbul Başakşehir'de bir sitede bakılan Eros isimli kedi, 1 Ocak tarihinde sabaha karşı İbrahim Keloğlan tarafından işkence ile öldürüldü. Keloğlan, 8 Şubat'ta görülen davanın ilk duruşmasında iyi hal indirimi ile serbest bırakıldı.

Keloğlan'ın serbest bırakılması toplumda infiale neden oldu. Günlerdir sosyal medyada 'İbrahimKeloğlanTutuklasın' başlığı ile paylaşım yapan hayvanseverler, Eros'un öldürülmesinin cezasız kalmamasını talep ediyor.

YENİDEN YARGILANACAK

Keloğlan'la ilgili görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Müşteki vekili avukatlarının ve savcının karara itirazı kabul edildi. Buna göre, Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 08/02/2024 tarihinde verdiği kararın kaldırılmasına ve dosyanın mahkemeye iadesine karar verdi. İbrahim Keloğlan böylece yeniden yargılanacak.

BAKAN TUNÇ'TAN YARGIYA TEPKİ

TBMM Filizi Köşk Sosyal Tesisi'ndeki Türk Parlamenterler Birliği toplantısında konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Eros'un katledilmesine ilişkin konuştu.

"Eleştiriler faydalı oldu. Sanık yeniden yargılanacak. Özellikle yargı mensuplarının kararlarını verirken görünürlüğün artması nedeniyle kendilerine çekidüzen verip daha doğru kararlar alma noktasında faydalı olacağına inanıyoruz" diyen Bakan Tunç şunları söyledi:

"Bir karar çıktı. 'Eros' diye bir kedi basında çok yer aldı. Apartmanın çok sevdiği, sürekli beslediği kedi, bir psikopat tarafından parçalandı ve öldürüldü. Bu şüphelinin yargılaması yapılmış ve yargılamada da cezası verilmiş. Şimdi bu duyulduğu anda infial oldu. Savcımız buna itiraz etti ama itirazı o kadar duyulmadı. Şimdi tekrar o karar kaldırıldı, yeniden yargılanacak. Buna benzer eleştirilerin de faydalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle yargı mensuplarının kararlarını verirken görünürlüğün artması nedeniyle kendilerine çekidüzen verip daha doğru kararlar alma noktasında da faydalı olacağına inanıyoruz yani kamuoyunun denetimini önemsiyoruz."

ERDOĞAN BAKAN TUNÇ'U ARADI

Bakan Tunç, katıldığı bir canlı yayında da konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini aradığını vurgulayarak, "Kedi Eros’la ilgili o videoyu sonuna kadar izleyemedim. Peşinden koşarken kapattım. Hatta bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız gece yarısı ‘Nasıl olur böyle bir şey?’ diyerek beni aradı" ifadelerini kaydetti.