İbrahim Keloğlan'ın işkence ederek katlettiği Eros için adalet eylemi

İstanbul Başakşehir'de bir sitede Eros isimli kediyi işkence ederek öldüren sanığın iyi hal indirimi ile serbest bırakılmasına tepkiler artarak devam ediyor. Katliamın gerçekleştiği site sakinleri bugün de saldırganın tutuklanması talebiyle eylem yaptı, Eros için adalet istedi.

İstanbul Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki bir sitede bakılan Eros isimli kedi, 1 Ocak tarihinde İbrahim Keloğlan tarafından işkence edilerek öldürüldü. Asansöre binen Keloğlan, Eros'u tekmelemeye başladı. Asansörden kaçan kedinin arkasından giden Keloğlan, kediyi yakalayarak işkenceye devam etti. Dakikalarca süren işkence sonucu Eros, hayatını kaybetti. Keloğlan’ın Eros’u işkenceyle katlettiği anlar ise sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Keloğlan, 8 Şubat’ta Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada iyi hal indirimi alarak serbest bırakıldı. İsyan ettiren karar toplumun her kesiminden vatandaşı ayağa kaldırdı, sosyal medyada gündem oldu.

SİTE SAKİNLERİNDEN YİNE EYLEM

Katliamın gerçekleştiği sitenin sakinleri ise yine saldırganın tutuklanması için eylem yaptı. "Eros için adalet" sloganları atan gruptakiler, kedinin sürekli oynadığı bahçedeki alana çiçek bıraktı.

Hayvan Hakları Platformu üyesi ve site sakini Büşra Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, öncelikle tüm sokak hayvanları ve Eros için adalet istediklerini söyledi.

Öztürk, "Hepimizin amacı, sokak canlarımıza destek olup yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Tüm dünyada artık bu vahşete 'dur' demek istiyoruz. Savcılık itirazı zaten gerçekleştirdi. Platformumuzdan avukat Merve Hanım da gerekli itirazlarda bulundu. Gönüllüler ve site sakinleri olarak süreci takip edeceğiz" diye konuştu.

Site sakinleri açıklamanın ardından dağıldı.