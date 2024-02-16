Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • İbrahim Keloğlan'ın işkence ederek katlettiği Eros için adalet eylemi

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İbrahim Keloğlan&#039;ın işkence ederek katlettiği Eros için adalet eylemi
    İstanbul, Kedi, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İstanbul Başakşehir'de bir sitede Eros isimli kediyi işkence ederek öldüren sanığın iyi hal indirimi ile serbest bırakılmasına tepkiler artarak devam ediyor. Katliamın gerçekleştiği site sakinleri bugün de saldırganın tutuklanması talebiyle eylem yaptı, Eros için adalet istedi.

    İstanbul Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki bir sitede bakılan Eros isimli kedi, 1 Ocak tarihinde İbrahim Keloğlan tarafından işkence edilerek öldürüldü. Asansöre binen Keloğlan, Eros'u tekmelemeye başladı. Asansörden kaçan kedinin arkasından giden Keloğlan, kediyi yakalayarak işkenceye devam etti. Dakikalarca süren işkence sonucu Eros, hayatını kaybetti. Keloğlan’ın Eros’u işkenceyle katlettiği anlar ise sitenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    İbrahim Keloğlan'ın işkence ederek katlettiği Eros için adalet eylemi

    Keloğlan, 8 Şubat’ta Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada iyi hal indirimi alarak serbest bırakıldı. İsyan ettiren karar toplumun her kesiminden vatandaşı ayağa kaldırdı, sosyal medyada gündem oldu. 

    SİTE SAKİNLERİNDEN YİNE EYLEM

    Katliamın gerçekleştiği sitenin sakinleri ise yine saldırganın tutuklanması için eylem yaptı. "Eros için adalet" sloganları atan gruptakiler, kedinin sürekli oynadığı bahçedeki alana çiçek bıraktı.

    İbrahim Keloğlan'ın işkence ederek katlettiği Eros için adalet eylemi

    Hayvan Hakları Platformu üyesi ve site sakini Büşra Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, öncelikle tüm sokak hayvanları ve Eros için adalet istediklerini söyledi.

    Öztürk, "Hepimizin amacı, sokak canlarımıza destek olup yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Tüm dünyada artık bu vahşete 'dur' demek istiyoruz. Savcılık itirazı zaten gerçekleştirdi. Platformumuzdan avukat Merve Hanım da gerekli itirazlarda bulundu. Gönüllüler ve site sakinleri olarak süreci takip edeceğiz" diye konuştu.

    Site sakinleri açıklamanın ardından dağıldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Gündem > İbrahim Keloğlan'ın işkence ederek katlettiği Eros için adalet eylemi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de! 10 ülke, 2 temsilcilik için isimler belli oldu - GündemBüyükelçi atamaları Resmi Gazete'deDüğün konvoyunda korkunç kaza! En mutlu günleri kabusa döndü - GündemDüğün konvoyunda korkunç kaza! En mutlu günleri kabusa döndüOcak ayında yağış bereketi: Yüzde 100'den fazla arttı - GündemOcak ayında yağış bereketi: Yüzde 100'den fazla arttıİsrail 26 Şubat'ta katliamların hesabını verecek: Türkiye Uluslararası Adalet Divanı'nda Gazzelilerin hakkını arayacak! - Gündemİsrail, katliamların hesabını verecekHastanelerin acil servislerinde kalıyordu: Bakanlık kimsesiz kanser hastası için harekete geçti - GündemBakanlık kimsesiz kanser hastası için harekete geçtiErdoğan'dan, Baltacı için AK Parti İstanbul İl Başkanlığına taziye ziyareti - GündemErdoğan'dan, Baltacı için AK Parti İstanbul İl Başkanlığına taziye ziyaretiDüzce kuvvetli rüzgara teslim! 4 metrelik dev dalgalar sahili dövdü - GündemDüzce'de 4 metrelik dev dalgalar sahili dövdüBilim insanları 'göçük' sahasında: Heyelan riski ve siyanür tehlikesi ne durumda? - GündemHeyelan riski ve siyanür tehlikesi ne durumda?Onlarca polisin içinde kadın cinayeti! Komiser yalın ayak kaçarken yakalandı - GündemOnlarca polisin içinde kadın cinayeti!Dehşete düşüren kaza! Tofaş kağıt gibi katlandı - GündemDehşete düşüren kaza! Tofaş kağıt gibi katlandı
    Sonraki Haber Yükleniyor...