Taylan Yıldız yüzde kaç oy aldı? 31 Mart 2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bağımsız adayı Taylan Yıldız oy oranı ve yerel seçim sonuçları

Taylan Yıldız, kurucusu olduğu İYİ Parti'den geçen haziran ayında istifa etti ve bağımsız İBB başkan adayı olduğunu duyurdu. 2024 yerel seçimlerine giren Taylan Yıldız'ın oy oranı merak ediliyor. Taylan Yıldız İstanbul'da ne kadar oy aldı? Taylan Yıldız İBB Başkanı oldu mu? İşte oy aranı...

Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşti. Türkiye'de seçmen yeni büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını seçti. 2017 yılında Google'daki üst düzey yöneticiliğini bırakarak Türkiye'ye dönen İYİ Parti kurucu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Taylan Yıldız, kurucusu olduğu İYİ Parti'den geçen haziran ayında istifa etti. Yıldız, bağımsız İBB başkan adayı olduğunu duyurdu. Bu kapsamda Taylan Yıldız'ın aldığı oranı ise merak konusu oldu. İşte 31 Mart seçimi Taylan Yıldız'ın oy oranı ve seçim sonuçları...

İBB BAĞIMSIZ ADAYI TAYLAN YILDIZ NE KADAR OY ALDI?

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri geride kaldı. İstanbul'da yarışan adayların aldığı sonuçlar araştırılıyor. "İnternetçi abi" olarak bilinen Taylan Yıldız aday oldu ve seçime girdi.

İşte, Taylan Yıldız'ın bağımsız aday olduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı resmi olmayan ilk seçim sonuçları...

Saat 20.27'ye kadar açılan sandık oranı %35,00 olan İstanbul'da son duruma göre Ekrem İmamoğlu önde.

CHP (Ekrem İmamoğlu) %49,99

Cumhur İttifakı (Murat Kurum) %41,28

DEM Parti (Meral Danış Beştaş) %2,00

Yeniden Refah (Mehmet Altınöz) %1,99

İYİ Parti (Mehmet Satuk Buğra Kavuncu) %0,62

Saadet Partisi (Birol Aydın) %0,35

Taylan Yıldız 918 oy alarak %0.03 oranına ulaştı.