Asgari ücrete zam var mı? Asgari ücret ara zam merakla bekleniyor!

2025 yılı temmuz ayına yaklaşılırken, asgari ücrete ara zam beklentisi yeniden gündeme taşındı. Ocak ayında belirlenen asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi, yıl ortasında ikinci bir zam olup olmayacağını merakla bekliyor. Son iki yılda temmuz ayında yapılan ara zamlar nedeniyle bu yıl da benzer bir artışın olup olmayacağı sorusu yoğun şekilde araştırılıyor.

ASGARİ ÜCRETE ZAM VAR MI?

Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişinin gözü Temmuz ayına çevrilmiş durumda. Yılın ilk yarısında yaşanan ekonomik gelişmeler, enflasyondaki artış ve alım gücündeki düşüş, ara zam beklentilerini giderek güçlendiriyor.

Hükümet cephesinden şu ana kadar net bir açıklama gelmemesine rağmen, kulislerde ara zam ihtimali sıklıkla dile getiriliyor. Memur ve emekli maaşlarının Temmuz ayında enflasyon farkıyla birlikte yeniden değerlendirilecek olması, asgari ücret için de benzer bir sürecin yaşanabileceği yorumlarına neden oluyor.

Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılması konusunda kesin bir karar bulunmamakla birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu konuda bir hazırlık içerisinde olduğu iddiaları gündemde yer alıyor.

Hükümetin ara zam taleplerini nasıl karşılayacağı ve Temmuz ayında bir düzenleme yapıp yapmayacağı ise önümüzdeki haftalarda netleşmesi beklenen en önemli başlıklardan biri.

2025 ENFLASYON RAKAMLARI

Aylık Enflasyon Oranları

Ocak 2025: %5.03

Şubat 2025: %2.27

Mart 2025: %2.46

Nisan 2025: %3.00

Yıllık Enflasyon Oranları

Ocak 2025: %42,12

Şubat 2025: %39,05

Mart 2025: %38,10

Nisan 2025: %37,86

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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

2023 ve 2024 yıllarında olduğu gibi bu yıl da enflasyon kaynaklı bir ara zamma ihtiyaç duyulması, gündemi meşgul ediyor. Ekonomistler yılın ortasında asgari ücrette bir güncellemenin zorunlu hale geldiğini ifade ederken, hükümetin bu konuda nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.

Resmi olarak ara zam konusuna dair net bir açıklama yapılmamasının yanı sıra işçi sendikaları ara zamma ilişkin taleplerini dile getirmeye başladı.

Konuyla ilgili olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeniden toplanması ve bir değerlendirme yapması bekleniyor.

Ara zam sürecinin değerlendirilme süreci başlatılırsa, Temmuz ayında asgari ücretin yeniden belirlenmesi ihtimalinin artacağı da düşünülüyor. Ancak nihai kararın ekonomi yönetiminin enflasyon hedefi ve bütçe dengeleri doğrultusunda verileceği öngörülüyor.