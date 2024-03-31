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Türkiye Gazetesi canlı seçim sonuçları! Son gelişmeler ve kesinleşen sonuçlar yayında

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye Gazetesi canlı seçim sonuçları! Son gelişmeler ve kesinleşen sonuçlar yayında

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart 2024 yerel seçimleri tamamlandı. Türkiye Gazetesi YouTube üzerinde canlı seçim sonuçları verilmeye devam ediyor. Son gelişmeler ve kesinleşen sonuçlar takip ediliyor. İşte, detaylar...

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerinde yerel yöneticilerini seçmek için oy kullandı. Oy kullanma işleminin sonlanmasının ardından kesin olmayan sonuçlar verilmeye devam ediliyor. Türkiye Gazetesi Youtube kanalında canlı olarak oy oranları ve sonuçlar veriliyor. Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE GAZETESİ SEÇİM SONUÇLARI!

Türkiye Gazetesi seçim sonuçları YouTube kanalı üzerinden canlı olarak veriliyor. Seçime dair yorumlar ve oy oranları yer alıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ SEÇİM SONUÇLARI!

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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