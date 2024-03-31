Türkiye Gazetesi canlı seçim sonuçları! Son gelişmeler ve kesinleşen sonuçlar yayında

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 31 Mart 2024 21:14 - Güncelleme: 31 Mart 2024 21:27 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

31 Mart 2024 yerel seçimleri tamamlandı. Türkiye Gazetesi YouTube üzerinde canlı seçim sonuçları verilmeye devam ediyor. Son gelişmeler ve kesinleşen sonuçlar takip ediliyor. İşte, detaylar...