26-27 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! BEDAŞ-AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama! Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Bağcılar, Ümraniye elektrikler ne zaman gelecek?

26 Aralık 2023 18:42 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 18:45

İstanbul AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi 26-27 Aralık! İstanbul’da bugün ve yarın elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler, mahaller ve sokaklar son dakika olarak duyuruldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman düzelecek, elektrikler ne zaman gelecek açıkladı. Peki, 26-27 Aralık Çarşamba günü Kağıthane elektrik kesintisi, Avcılar elektrik kesintisi ve Esenler elektrik kesintisi saat kaçta bitecek, arıza kaçta düzelecek? İşte İstanbul’daki elektrik kesintileri ve planlı kesintiler listesi!

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 26-27 ARALIK

İstanbul’da 26-27 Aralık Çarşamba günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçe, mahalle ve sokaklar ile elektriklerin neden kesildiği, ne zaman geleceği hakkında son dakika bildirimleri BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılmıştır:

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah BAHAR, GÜLBAHAR sk bölgelerinde 27/12/2023 00:00:00 - 27/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1471., 1472., 1473., 1474., 1475., 1476., 1478., 1479., 1480., 1481., 1483., 1484., 1485., 1486., 1487., 1488., 1489., 1491., 1492., CAMİ YOLU, GÜLBAHAR, İSTİKLAL sk bölgelerinde 27/12/2023 00:00:00 - 27/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 27/12/2023 00:00:00 - 27/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 781., 785., 788., 789., 790., 791., 792., 793., 794., 795., 796., 797., 798., 802., 804., 805., 806., 807., 809., 810., 811., 812., 813., 814., 815., 816., 820., 826., 827., 830., 831., 832., 833., 834., 842., 843., 845., 846., 847., 848., 849., 850., 851., 853., 854., 865. sk bölgelerinde 27/12/2023 00:01:00 - 27/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah İSTANBUL sk / SANCAKTEPE mah 895., OSMAN GAZİ, İSTANBUL sk / ÇINAR mah 842., 843., 848., 849., 856., 857., 858., 859., 860., 861., 862., 863., 864., 865., OSMAN GAZİ, İSTANBUL sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 291. sk bölgelerinde 27/12/2023 00:01:00 - 27/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ESENLER sk / ÇINAR mah 746., 750., 752., 753., 754., 756., 757., 758., 759., ESENLER, FATİH sk bölgelerinde 27/12/2023 00:01:00 - 27/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1769., 1776. sk bölgelerinde 27/12/2023 09:00:00 - 27/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1824., 1825., 1826., 1827., 1829., 1830., 1832., 1855., 1856., 1857., 1858., 1859., 1860., 1861., 1862., 1863., 1864., 1865., 1866., 1867., CAMİ, MASLAK, PAZAR sk bölgelerinde 27/12/2023 09:00:00 - 27/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 360., 361., 369., 372., 387., 388., 389., 390., 391., 392., 393., 394., 395., 396., 397., 398., 399., 400., 401., 402., 406., 410., 425. sk bölgelerinde 27/12/2023 14:00:00 - 27/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -ÇOBANÇESME mah sk bölgelerinde 27/12/2023 00:00:00 - 27/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 27/12/2023 00:00:00 - 27/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -ZİYA GÖKALP mah sk bölgelerinde 27/12/2023 00:00:00 - 27/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah KOÇAK sk bölgelerinde 27/12/2023 09:00:00 - 27/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 105., 107., YURT sk bölgelerinde 27/12/2023 09:00:00 - 27/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BÜYÜKŞEHİR mah BARIŞ MANÇO, BELEDİYE, BEYLİKDÜZÜ, HÜSEYİN YILDIZ, İMREN AYKUT sk bölgelerinde 27/12/2023 09:00:00 - 27/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELETKRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 204., 206., 210., 211., 212., 213., 223., 224., 225., 226., 227., 231., 232., 233., 234., 236., 238., AKSARAY, HAMİDİYE sk bölgelerinde 27/12/2023 09:00:00 - 27/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1101., 1102., 1103., 1105., 1108., FEVZİ ÇAKMAK, İSTANBUL sk / MİMAR SİNAN mah 74., 75., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 89., 90., 91., 92., 99., SELİMİYE, İSTANBUL sk / YAVUZ SELİM mah İSTANBUL sk bölgelerinde 27/12/2023 11:00:00 - 27/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah ASLAN, BAYKAN, CEMRE, CESARET, DERMAN, DOĞU, EBRAR ÇIKMAZI, ERBAP, ERDEK, EVLEK, GÖKSEL, GÜLGONCASI, GÜNIŞIĞI, GÜZELDERE, HAMİT, KESİKLER, KURTULUŞ, KİBAR, SARAY, TALATPAŞA, TAN, TUĞ, UYANIK, ÇELENK, ÇİFTÇİ, ÖKTEN, ÖKTEN ÇIKMAZI, ÖZGEN, İMREN, ŞİRAZ sk / YAHYA KEMAL mah ADAK, AHLAT, AHSEN, AKICI, AKKAYA, AKSU, AKYAYLA, ALTAY, ASMA, BABAYİĞİT, BAKKAL, BAYKAN, CEMRE, CESARET, DURMAZ, DİNÇ, ENGİN, ER, ERDOĞAN, GERÇEK, GÜLER, GÜLYALI, GÜZİDE, HAKAN, ILGAZ, KARABAĞ, KENAR, KIRAN, KONYA, KÖŞE, REZENE, SUCU, TALATPAŞA, TAN, TAŞKIRAN, TİMUR, UÇKU, YAHYA KEMAL, YALÇIN, YAVUZ, YAZAR, ÇEKME, İMREN, İÇTEN, ŞENKAL, ŞUBAT sk bölgelerinde 27/12/2023 00:01:00 - 27/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ TELEFON NUMARASI

İstanbul Avrupa Yakası elektrik dağıtış şirketi BEDAŞ’tır. Aşağıda yer alan ilçelerde yaşayanlar elektrik kesintisi arıza sorgulama için ALO 186’yı arayarak bilgi alabilir veya BEDAŞ resmi internet sitesinden ya da haberimizde detaylarından elektrik arızalarını takip edebilirler.

26-27 Aralık Arnavutköy Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Arnavutköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek, saat kaçta elektrikler gelecek sorgulamak için; 26-27 Aralık Çarşamba Arnavutköy’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

26-27 Aralık Avcılar Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrik verilecek sorgulamak için; 26-27 Aralık Çarşamba günü Avcılar’da elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

26-27 Aralık Bağcılar Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Bağcılar elektrik kesintisi ne kadar sürecek, kaçta elektrikler gelecek sorgulamak için; 26-27 Aralık 2023 Çarşamba günü Bağcılar’da elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

26-27 Aralık Bahçelievler Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Bahçelievler elektrik kesintisi nedeni ne, saat kaçta elektrikler verilecek sorgulamak için; 26-27 Aralık Çarşamba günü Bahçelievler’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

26-27 Aralık Bakırköy Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Bakırköy elektrik kesintisi neden oldu arıza mı var, saat kaçta elektrikler gelir sorgulamak için; 26-27 Aralık Bakırköy’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

26-27 Aralık Başakşehir Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Başakşehir elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrikler gelecek sorgulamak için; 26-27 Aralık Başakşehir’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

26-27 Aralık Bayrampaşa Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Bayrampaşa elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrik verilir sorgulamak için; 26-27 Aralık Bayrampaşa’da elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

26-27 Aralık Beşiktaş Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Beşiktaş elektrik kesintisi ne zaman gelecek, kesinti kaçta bitecek sorgulamak için; 26-27 Aralık Beşiktaş’ta elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

26-27 Aralık Beylikdüzü Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Beylikdüzü elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler saat kaçta gelecek sorgulamak için; 26-27 Aralık 2023 Beylikdüzü’nde elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

26-27 Aralık Beyoğlu Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman gelecek, elektrikler kaçta gelecek sorgulamak için; 26-27 Aralık Beyoğlu’nda elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

26-27 Aralık Büyükçekmece Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Büyükçekmece elektrik kesintisi ne zaman bitecek, saat kaçta elektrikler gelecek sorgulamak için; 26-27 Aralık Büyükçekmece’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

26-27 Aralık Çatalca Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Çatalca elektrik kesintisi ne zaman gelecek, elektrikler saat kaçta gelecek sorgulamak için; 26-27 Aralık 2023 Çatalca’da elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

26-27 Aralık Esenler Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Esenler elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrik verilecek sorgulamak için; 26-27 Aralık Esenler’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

26-27 Aralık Esenyurt Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrikler gelecek sorgulamak için; 26-27 Aralık Esenyurt’ta elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

26-27 Aralık Eyüp Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Eyüp elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaça kadar sürecek sorgulamak için; 26-27 Aralık Çarşamba Eyüp’te elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

26-27 Aralık Fatih Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Fatih elektrik kesintisi ne zaman gelecek, elektrikler gelir sorgulamak için; 26-27 Aralık Çarşamba günü Fatih’te elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

26-27 Aralık Gaziosmanpaşa Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrik saat kaçta verilecek sorgulamak için; 26-27 Aralık günü Gaziosmanpaşa’da elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

26-27 Aralık Güngören Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Güngören elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrikler gelecek sorgulamak için; 26-27 Aralık Güngören’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

26-27 Aralık Kağıthane Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Kağıthane elektrik kesintisi ne zaman gelecek, elektrik kesintisi saat kaçta bitecek sorgulamak için; 26-27 Aralık Kağıthane’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

26-27 Aralık Küçükçekmece Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Küçükçekmece elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrikler verilir sorgulamak için; 26-27 Aralık 2023 Küçükçekmece’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

26-27 Aralık Sarıyer Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Sarıyer elektrik kesintisi ne zaman gelecek, kaçta elektrikler gelecek sorgulamak için; 26-27 Aralık Sarıyer’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

26-27 Aralık Silivri Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Silivri elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrikler verilmeye başlanacak sorgulamak için; 26-27 Aralık Çarşamba günü Silivri’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

26-27 Aralık Şişli Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Şişli elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektriklerin verilmeye başlanacağı saati ve arıza nedenini sorgulamak için; 26-27 Aralık Şişli’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

26-27 Aralık Sultangazi Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Sultangazi elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrikler gelecek ve kesinti nedenini sorgulamak için; 26-27 Aralık günü Sultangazi’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

26-27 Aralık Zeytinburnu Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Zeytinburnu elektrik kesintisi ne zaman biter, saat kaçta elektrikler gelir sorgulamak için; 26-27 Aralık 2023 Çarşamba günü Zeytinburnu’nda elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.