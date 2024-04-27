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Bakan Işıkhan'dan son dakika 'asgari ücret' açıklaması

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Ekonomi Haberleri  / Ajanslar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir canlı yayında asgari ücrete ara artış yapılıp yapılmayacağı sorusuna cevap verdi. Işıkhan, asgari ücrete temmuz ayında zam yapılmayacağını belirterek "Asgari ücretin ne olduğu nasıl belirlendiği belli. Temmuzda artış yapılmayacak bu belli şartlar altında gerçekleşti" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir canlı yayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı sorusuna cevap verdi.

"OCAK DA ONA GÖRE ARTIŞ YAPILDI" 

Bakan Işıkhan, asgari ücrete temmuz ayında zam yapılmayacağını belirterek, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirler. Biz Bakanlık olarak işçi ve işvereni bir masada toplayıp müzakerelerin sağlanmasını sağlayan moderatör bir kurumuz. Temmuz'da artış yapılmayacağı dikkate alınarak Ocak ayında ona göre artış yapıldı." dedi. 

"EKONOMİ DENGE İŞİ"

Bakan Işıkhan sözlerini şöyle sürdürdü: "Ekonomi denge işidir. Bunu gözetmemiz gerekiyor. Biz kalıcı refah artışının derdindeyiz. Şu anda istihdamdan feragat etmeden bir büyüme sergiliyoruz. Biz de bu süreçte Bakanlık olarak işçilerimize, memurlarımıza ve emeklililerimize yönelik desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz." 

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Ocak ayında asgari ücrete yüzde 49 zam yapılmıştı. Böylece 11 bin 402 lira olan asgari ücret 2024 yılı için 17 bin 2 lira oldu. 

Aralık ayında gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda zammı açıklayan Bakan Işıkhan, "Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret devletimiz tarafından verilen 500 lira asgari ücret desteği ile birlikte 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi de 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz." demişti. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Ajanslar
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