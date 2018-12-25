Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UNESCO’nun Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan dünyanın en eski yerleşimlerinden Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde yeni bir arkeolojik gelişme daha yaşandı. İlçedeki 9 asırlık Harran Sarayı’nda yürütülen hafriyat çalışmasında hamam ve ayrıntıları gün yüzüne çıkarıldı. Beş yıldır yürütülen kazılara başkanlık eden Prof. Dr. Mehmet Önal, tarihî bölgede gerçekleştirilen çalışmaların ciddi bir potansiyeli ortaya koyduğunu ifade etti.

12. YÜZYILDA YAPILDI

Önal, Zengi Atabeyliği ve Eyyubiler Dönemi’ne ait 12’nci yüzyılda yapılan üç kubbeli hamamın soğukluk, ılıklık, sıcaklık odaları ve külhan bölümünün tamamen ortaya çıkarıldığını belirtti. Bir yıl sonra sarayın gezilebilir hâle geleceğini belirten Önal, şöyle devam etti: Harran Sarayı, günümüzde Orta Doğu ülkelerinde Orta Çağ’dan bu yana ayakta kalmış nadir saray örneklerinden biridir. Yüzlerce odası bulunuyor. Sarayın görkemi ve eserleriyle ziyaretçiler tarafından büyük beğeni göreceğini umudundayız.