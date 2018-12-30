Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son günlerde kamuoyunda yeni bir tartışma konusu var; bazı film yapımcıları, hakları verilmediği gerekçesiyle salon işletmecilerini boykot ederek filmlerini vizyona sokmayacakları yönünde. Bu iddiaları değerlendiren Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği Genel Sekreteri Avukat Burhan Gün “Bilet paralarının, hasılatın, şeffaf şekilde bizlere de gösterilmesini istedik. Yoksa biz, tüketicinin bilet fiyatıyla ilgilenmiyoruz. İstediği gibi tanıtım kampanyaları, insanları sinemaya çekecek etkinlikler yapabilirler. Mısır-kola gibi ifadeler geçiyor, bu çok doğru değil. Şöyle ki; bileti mısırla beraber verdikleri zaman, örneğin bilet 10 lira, mısır da 10 lira diyelim... İndirimli fiyat uyguluyor, bunun tamamını da bilete yansıtıyor, sıkıntı burada. İndirim yaptığını iddia ediyor, ama kendi kazancını sabit tutarken, indirimin tamamını bilete uyguluyor. Ayrıca şu an bir boykot kararı da yok” dedi.

CGV Mars Entertainment Group Kurumsal İlişkiler ve Uyum Direktörü Avukat Aslı Irmak Acar ise, sürecin uzun zamandır devam ettiğine dikkati çekerek, şunları söyledi: Sinema filmlerinde gişe hasılatında vergiler, yan giderler düşüldükten sonra yüzde 50’sini yapımcı, yüzde 50’sini sinema operatörü alır. Fiyatı sinema operatörü belirler. Bu sebeple belli kampanyalar yapabilir. Yapımcılar, film biletlerinin bu kampanyalara dâhil olmamasını istiyor. Bilete indirim yapıldığı zaman alınacak paylarda düşüş olacak çünkü.