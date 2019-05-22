Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü arasında yapılan iş birliğiyle ilk uygulaması bu sezon Anadolu Medeniyetleri Müzesinde kısa bir oyunla gerçekleştirilen projenin çerçevesi yeni sezonda genişletilecek. Ankara Devlet Tiyatroları (DT) Müdürü M. Volkan Benli, bu sezon projeye yeni oyunlar eklemek için hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi. Benli, İnandık Vazosu ile Telipinu Fermanı’nı bir hikâyede birleştirip daha uzun bir oyunu Anadolu Medeniyetleri Müzesi ziyaretçilerinin alakasına sunacaklarını kaydetti. Benli, Etnografya Müzesi ve Cumhuriyet Müzesinde oyunlara yer vereceklerini ifade etti.