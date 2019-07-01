Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ’nin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle bu yıl beşincisini düzenlediği ‘Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması’nın kazananları belli oldu. Bu yıl ‘Çelik ve Çocuk/Çocukluk’ temasıyla tertiplenen yarışmada Berke Uysal ‘Nasıldı Çocukluk’ eseriyle birincilik mükâfatına layık görüldü. Dereceye giren eserler Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi Tek Kubbe Salonu’nda sergilenmeye başlandı. Sergi, 5 Temmuz’a kadar görülebilecek.