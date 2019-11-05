Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları ve Türkiye'nin Almatı Başkonsolosluğu'nun destekleriyle Yerli Düşünce Derneği tarafından düzenlenen faaliyette yönetmen Coşkun Çokyiğit'in son filmi “İçimdeki Hazine”nin yanı sıra “Chef (Şef)” ve “Rafadan Tayfa” eserleri Kazakistanlı sinemaseverlerle buluştu.

YOĞUN KATILIM

Faaliyete yönetmen Şükrü Alaçam, yapımcı Oya Işıl Çuhadar, yönetmen Mehmet Gün, Bekir Aksoy, Coşkun Çokyiğit ve Sema Çokyiğit ile Sezgin Erdemir gibi Türk sinema dünyasından isimler katıldı. Kardeş ülkeler Kazakistan ile Türkiye arasında sinemanın gücüne dayanan bir köprü daha eklemeyi hedefleyen Türk Filmleri Haftası, sinemaseverlerin yoğun alakası ile karşılaştı.