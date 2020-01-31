Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Avrupa’da yabani arı yetiştiren son insanlardan olan Muratova, hayatını balla kazanıyor... Ancak onun arılarla hususi bir bağı var. Mesela ortaya çıkan baldaki arıların payını hiç unutmuyor; “Hem size hem bize, yarı sana yarı bana” diyerek onlara bal bırakıyor... Ama aniden köylerine taşınan bir aile para kazanmak için gözünü arılarına dikince işler değişiyor... Yönetmenliğini Makedon sinemacılar Tamara Kotevska ve Ljubomir Stefanov’un yaptığı “Bal Ülkesi” adlı dokümanter film, işte henüz kapitalizmle yeni yüzleşen böylesine geleneksel bir hayata dair hikâyeler sunuyor. Film, merkezine aldığı 50 yaşındaki “Hatice” karakteri sayesinde insan-tabiat münasebetleri üzerine düşünmemizi sağlıyor. Arı yetiştiriciliğinin tabiatın dengesi açısından ne kadar kıymetli olduğunu eserde vurgulanıyor. Karakterlerinin Balkan ağzıyla konuştuğu belgesel filmde, Balkanlarda mahzun bir şekilde kalan Türklerin günlük hayatlarına şahitlik ediyoruz. Çekimleri üç yıl süren “Bal Ülkesi”, “Milletlerarası En İyi Film” ve “En İyi Belgesel” kategorilerinde Oscar adayı…