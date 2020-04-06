Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sümeyra Teltik, Selçuk Eracun ve Fatma Berber’in birlikte kaleme aldığı eserde; Ağa Camii’nden Said Naum Paşa Konağı’na, Çiçek Pasajı’ndan Narmanlı Han’a bir zamanlar “Cadde-i Kebir” olarak anılan İstiklal Caddesi üzerindeki mekânlara ait hikâyelere yer veriliyor. “Bir Pera Masalı” tarihî mekânlara yaşanmış ve yaşanması muhtemel hikâyelerle bakmayı sağlıyor. Hafızanın en iyi taşıyıcılarının mekânlar olduğu düşüncesinden hareketle kaleme alınan kitap, anlattıklarını akılda kalıcı kılmayı başarıyor. Tarlabaşı’ndaki kimsesizler kahvehanesi sahibi Kirkor, 128 yaşındaki hamal Derviş Şerif ve meşhur lokumcu Hacı Bekir’in kalfası İsmail, kitapta yer alan enteresan şahsiyetlerden.

AĞA CAMİİ’NİN HÜZNÜ

Kitapta dikkat çeken mekânlardan biri de Ağa Camii... Tarihî mabedi gayrimüslimlere satma planı, Ahmet Kemalettin Bey’in hikâyesiyle birleşiyor. Nâzım Hikmet’in hakkında mısralar yazdığı mabedin, Necip Fazıl’ın hayatını değiştirmesine vesile olduğu da kitapta geçiyor.