Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Siyahî Amerikalı George Floyd’un ölümünden sonra ABD’den Avrupa’ya yayılan ırkçılık karşıtı protestoların yankıları devam ederken konuyla birebir uyuşan bir film bugünlerde dijital platformlarda arzıendam ediyor. Siyahi mücadelesini işleyen filmleriyle tanınan asi yönetmen Spike Lee, “Da 5 Bloods” isimli Netflix orijinal yapımında bir zamanlar Vietnam’da ABD adına savaşan dört siyahi askerin ülkeye tekrar seyahat maceralarını işliyor. Vietnam’da yaşananlara siyahilerin gözünden bakarak eşitlik mesajları verilen filmin oyuncu kadrosunda Delroy Lindo, Jonathan Majors, Clarke Peters, Norm Lewis, Isiah Whitlock Jr. ve Mélanie Thierry gibi isimler var.

BEŞ DELİKANLI ORMANDA

Politik yönü kuvvetli olan eser, ABD tarihinden ırkçılığını yansıtan gerçek görüntülerle açılıyor. Bu görüntülerden birinde Muhammed Ali, Vietnam Savaş’ına karşı çıkıyor. Eser böyle başlayınca dokümanter bir film seyredeceğimizi zannediyoruz ama öyle olmuyor. Derken tatilci havasındaki yaşlı siyahiler Paul, Otis, Eddie ve Melvin, Vietnam’daki bir otelde toplanıyor. Ancak yıllar evvel mahvettikleri ülkeye dönmelerinin çok ciddi bir sebebi var: Savaşta arkadaşları Norman’ı kaybettikleri yere saklı düzinelerce kültçe altını bulmak ve kaçırmak... Ekibe Paul’un oğlu David de dâhil olunca beş delikanlı, ormanın derinliklerine dalıyor. Mazi ile bugün arasında gidip gelen eserde eski Vietnam filmlerini aratmayacak duygu soslu bir aksiyon ortaya çıkıyor.

AJİTATİF VE KIŞKIRTICI

Yönetmen Spike Lee, “Da 5 Bloods” filminde en iyi bildiği şeylerden biri olan ırkçılığa eğiliyor. Hollywood sinemasının Rambo gibi karakterlerle hafızlara farklı işlediği Vietnam Faciasına, siyahilerin gözünden bakılıyor. Eserin yayınlanmasının Floyd protestolarına denk gelmesi ise şaşırtıcı bir tesadüf olarak dikkat çekiyor. Bu, işi çekici kılsa da doksanların aksiyonlarındaki gibi demode bir tarzı olan film beklenen tadı vermiyor. Birçok popüler klişenin art arda sıralandığı eserde, ırkçılık meselesi de biraz ajitatif argümanlarla sunuluyor. Genel olarak iyi oyunculuklar seyrettiğimiz filmin gerçek görüntülere yer verilen kısımları da şiddetli ve tahrik edici.

Hasılı Netflix, zaman zaman “sinema” tadı veren eserler yayınlıyor ama “Da 5 Blooods” sanki onlardan biri değil. Spike Lee, ses getiren “Karanlıkla Karşı Karşıya” filminden sonra biraz hayal kırıklığı meydana getiriyor doğrusu. Ama son günlerde yaşanalar düşünüldüğüne filmin, mevzuu itibarıyla rağbet göreceği açık...