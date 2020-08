Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kızılay Büyülü Fener Sinemasında yapılacak organizasyonun “Festivallerden” isimli antolojisi; Berlin, San Sebastián, Stockholm gibi dünya festivallerinden mükâfatlarla dönmüş filmleri Türkiye’de ilk defa seyirci karşısına çıkaracak. Komediden animasyona ve avangart filme uzanan altı filmlik özel seçki, ustaların son eserleri ile genç yönetmenleri keşfe çağıran filmleri bir araya getiriyor. Festivalde “Ulrike Ottinger’in otobiyografik belgeseli “Paris Calligrammes”, Alman yönetmen Christian Petzold’un hayalet hikâyesi “Undine”, Ina Weisse’nin filmi “The Audition”, Danilo Caputo’nun yeni filmi “Sow the Wind”, Alman yönetmen Arne Körner’in komedi filmi “Gasmann” ve animasyon film “Buñuel in the Labyrinth of the Turtles” gösterilecek.