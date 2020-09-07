Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Da Vinci Şifresi”, “Başlangıç” ve “Cehennem” gibi satış rekorları kıran kitapların dünyaca meşhur yazarı Dan Brown İstanbul’dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Brown, Altın Kitaplar’ın bstığı ilk çocuk kitabı “Hayvanlar Senfonisi” hakkında oyuncu Ceyda Düvenci ile online söyleşi gerçekleştirdi. Çalışmaları hakkında bilgiler veren yazar, en çok sevdiği şehrin İstanbul olduğunu söyledi. Dan Brown şöyle konuştu: “İnsanlar bana dünyada en çok hangi şehri sevdiğimi soruyorlar. Ben de hiç tereddüt etmeden İstanbul diyorum. Şehrin tarihi beni âdeta büyüledi. İstanbul, Doğu ve Batı’nın birleştiği yer ve ben bunun hakkında kitaplar yazıyorum. Türkiye’deyken harika insanlarla tanıştım, çok güzel yerler gezdim. Bu sebeple tekrar gelmeyi umuyorum.”

Brown “Hayvanlar Senfonisi” kitabında yer alan eserleri, çeşitli ülkelerde senfonik konserlerle seyirci ile buluşturacağını da sözlerine ilave etti.