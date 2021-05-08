Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı korona sürecinde geçen yılın nisan ayından bu yana “Özel Tiyatroların Projelerine Yapılan Yardımlar”, “Dijital Tiyatro”, “Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde” ve “Dijital Tiyatro Arşivi” kapsamında 1.267 tiyatro projesine toplam 36 milyon 500 bin lira destek sağladı. Projelere yönelik yardımlar kapsamında 328 özel tiyatroya 12 milyon lira verildi. “Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde” projesi ile Devlet Tiyatrolarının sahneleri özel tiyatrolara tahsis edildi. Bu projeyle 52 özel tiyatroya toplam 2 milyon 600 bin lira destek sağlandı. Dijital Tiyatro Projesi ile 420 özel tiyatroya toplam 12 milyon 500 bin lira veren Bakanlık, “Dijital Tiyatro Arşivi” için de 467 özel tiyatroya toplam 9 milyon 400 bin lira kaynak sağladı.