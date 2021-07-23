Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Devlet Opera ve Balesince sahnelenecek salgın sürecini konu alan, koreografisi Armağan Davran ile Volkan Ersoy’a ait eser, kahraman sağlık görevlilerine ithaf edilecek. Dijital efekt ve özel tasarlanmış görüntülerle desteklenen eserde, dekor ve kostüm tasarımı Çağda Çitkaya, ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor. Eserin dünya prömiyeri, 1 Ağustos Pazar günü saat 20.00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nden tüm Türkiye ve dünyadaki sanat severlere, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın YouTube kanalından canlı yayınla gerçekleştirilecek.

Sinemada bu hafta | 16 Temmuz Korku sinemasına sessiz bir yenilik getiren “Sessiz Bir Yer” serisinin ikinci devam halkası, yine kendini seyrettiren bir gerilim sunuyor.