Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Güzel yazı sanatının çağdaş sanatla yorumlandığı “Sırdan Gizli Kaligrafi Sergisi” Nevmekân Bağlarbaşı Galeri’de sanatseverlerle buluşuyor. Sergide, Bünyamin Kınacı ve Mehtap Kocaağa’nın klasik, modern ve soyut kaligrafi alanlarında ortaya çıkardığı çalışmalara yer veriliyor. Sanatçı Mehtap Kocaağa, Üsküdar Belediyesinin desteğiyle açılan serginin ismine ilişkin değerlendirmede bulunarak “Biz insanoğlunun çok kavrayamadığı fakat kabul ettiği bir dönemden geçiyoruz. İşlerimize de bunları yansıtmaya çalıştık. Kiminin dokusunda kiminin renginde kiminin yazısında ve lekesinde çok farklı heyecanlar ve sırlar keşfedeceksiniz” ifadelerini kullanıyor.

FARKLI TATLAR KEŞFETTİK

Sanatçı Bünyamin Kınacı ise kaligrafiyle yola çıktıklarını, eserleri ortaya koyarken diğer sanat dallarından da istifade etmeye çalıştıklarını kaydederek “Diğer sanat eserlerini de kaligrafiyle bütünleştirdiğimiz zaman çok farklı tatlar, çok farklı sırlar keşfettik. Ümit ederim ki sizler de eserlerimizdeki lekelerden, renklerden ve harflerden farklı sırlar keşfedersiniz” diyor. “Sırdan Gizli Kaligrafi Sergisi”, 12 Eylül’e kadar açık olacak.

Parçası olacağınız bir sergi Contemporary Istanbul Vakfı (CIF) ve Borusan Contemporary iş birliğinde düzenlenen “Hareket Eden Anılar” sergisi, Fişekhane bünyesinde yer alan sanat alanı Cocoon’da devam ediyor.