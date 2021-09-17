Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bu sene 11-17 Ekim 2021 tarihleri arasında dokuzuncu kez gerçekleşecek olan festivalde, “Absürt” seçkisinde, Clermont-Ferrand Uluslararası Kısa Film Festivali’nin hazırladığı altı filmlik bir kısa film seçkisi seyircileri bekliyor. Puruli Kültür Sanat tarafından organize edilen Engelsiz Filmler Festivali bu sene de gösterimlerini ücretsiz olarak seyircilere sunuyor.

Festivalde film gösterimleri ve diğer yan faaliyetler, sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı seçenekleri ile erişilebilir olarak takip edilebiliyor.

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