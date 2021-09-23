Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) beklenen faiz kararını açıkladı. Karara göre; politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 19’dan yüzde 18’e düşürüldü. Bunun üzerine altın fiyatlarında yükseliş yaşandı. Güne 493 lira bandında başlayan 24 ayar gram altın, an itibariyle 499 lira seviyelerini gördü.

İSTANBUL KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI



499,13 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 499,22 liradan,

3 bin 239 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 260 liradan,

3 bin 252,96 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 334,92 liradan,

bin 571,99 liradan alınan Yarım Ziynet bin 612,91 liradan

810,00 liradan alınan Çeyrek Ziynet 822,00 liradan satılıyor.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 18’e indirdi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdü.

Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed üyeleri 2022'de faiz artışı konusunda ayrıştı.