Türkiye Gazetesi

Kapadokya’da 23-25 Eylül gerçekleşen ilk etapta yer alan 64 katılımcıdan Nimet Gönenç Çınaroğlu çektiği eserle birinci, Seyit Konyalı ikinci, Serdar Aydın ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Türkiye'deki kültürel, tarihi ve doğal zenginliklerin tanıtımı amacıyla başlatılan etkinlik, Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansının (TGA) desteği, Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP), Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği (TUYED) iş birliğinde düzenleniyor.

Photo Safari Organizasyon Komitesi Başkanı Serdar Karaduman, fotoğrafseverlerin organizasyona gösterdiği ilgiden çok memnun olduklarını belirterek, "Yarışma kapsamında 235 fotoğraf değerlendirmeye alındı. Bunlardan 35'i sergilenmek üzere seçildi." dedi.

Katılımcılara öncelikle bölgenin tanıtıldığının altını çizen Karaduman, "Ona göre UNESCO miraslarıyla ilgili fotoğraflar istiyoruz. Kapadokya'da Göreme Milli Parkı bölgesinde Peri Bacaları gibi balon turizmi de atlar da çömlekçilik de konularımız arasındaydı. O coğrafyanın kültürel değerleriyle de yarışmaya katılabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Serdar Karaduman, dereceye giren eserlerde, UNESCO mirası listesinde yer alan bölgeleri göstermesine, kültürel değerleri yansıtmasına ve bir estetiğinin olmasına dikkat edildiğini sözlerine ekledi.

MAYIS 2022'YE KADAR DEVAM EDECEK

Fotoğraf tutkunları, üç gün süren Kapadokya gezisinde, Göreme, Güvercinlik Vadisi, Zelve-Paşabağlar Ören Yeri, Çavuşin, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Avanos ve Ürgüp'te tarihi ve kültürel alanları fotoğrafladı.

Photo Safari'nin ikinci etabı Bursa Cumalıkızık ve Safranbolu Karabük turuyla devam ediyor.

Xanthos-Letoon (Antalya - Muğla), Nemrut Dağı (Adıyaman - Kahta), Göbeklitepe Arkeolojik Alanı (Şanlıurfa), Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri, Ani Arkeolojik Alanı (Kars), Hattuşa (Boğazköy) - Hitit Başkenti (Çorum), Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya), Bergama Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı (İzmir), Efes (İzmir), Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne), Troya Antik Kenti (Çanakkale), Çatalhöyük (Konya), Pamukkale-Hierapolis (Denizli), Afrodisias (Aydın) ve İstanbul ile devam edecek etkinlik, 2022 yılının Mayıs ayına kadar sürecek.

Yarışmanın seçici kurulu, Faruk Akbaş, Mustafa Seven, Prof. Dr. Oktay Çolak, Ömer Serkan Bakır, Erkan Tabakoğlu, Ali Murat Coruk ve Serdar Karaduman'dan oluşuyor.

'Foto Safari'yle ülke tanıtılacak Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP), 29 Haziran 2021'de Bergama-Efes turu ile başlayıp aralık ayına kadar devam edecek bir safari turu başlatıyor.

‘UNESCO TÜRKİYE’ Foto Safari başlıyor ‘UNESCO TÜRKİYE’ Foto Safari projesi kapsamında tüm fotoğraf tutkunlarını, amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, 18 UNESCO ana unsurunda yarışacak. 18 Ana unsuru görmek isteyen tüm fotoğraf tutkunları safariye katılabiliyor.