MURAT ÖZTEKİN
Atlas 1948 Sineması’ndaki törende “SETEM Emek Ödülü”, Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Yavuz Turgul’a layık görüldü. Mükâfatı törende babası adına Annie Pertan’ın elinden Nisan Turgul aldı. “En İyi Kurmaca Film” ödülünü Azerbaycan’dan Amil Amal’ın “Tremble” adlı eseri alırken “En İyi Senaryo” ödülünü İran’dan Reza Fathi’nin “Zamharir”, “En İyi Belgesel” ödülünü yine İran’dan Mohammed Alimoradi’nin “My Name” filmi aldı. “Uluslararası İpekyolu En İyi Yönetmen” ödülüne “Bir Nehir Kıyısında” filmiyle Furkan Daşbilek, layık görüldü.
Attilâ İlhan ödülleri sahiplerini buldu Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfının, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarının desteğiyle düzenlediği 2021 Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri, pandemi tedbirleri sebebiyle sahiplerine törensiz takdim edildi.