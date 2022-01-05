Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

2018 yılında ilki yapılan Yeditepe Bienali, bu defa Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfının iş birliğiyle “Çerçeve İçi - Çerçeve Dışı” temasıyla yola çıkıyor. 7 Mart'a kadar iki ay boyunca sanatseverlerin ziyaretine açık olacak sanat faaliyeti, dün bir basın toplantısıyla tanıtıldı. Sepetçiler Kasrı’nda düzenlenen toplantıda konuşan bienal küratörü ve Haus der Kunst Müzesi Sanatçılar Kurumu Başkanı Berkan Karpat, Batı dillerinde "çerçeve" kelimesine karşılık gelen kelimelerin çoğunlukla "sınırlılık" manası taşıdığını kaydederek “Türkçede çerçevenin böyle bir anlamı olduğunu söylemek zor. Esasen bizde 'çerçeve', sınırlama ve kısıtlamadan ziyade, bir ilişkiler ağına ve buna bağlı olarak bir hürleşmeye işaret ediyor” diyor.



Yeditepe Bienali, 7 Ocak'ta sanatseverlerle buluşacak

KADEMELİ OLARAK AÇILACAK

Türk İslam sanatlarının farklı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini de vurgulayan Karpat “Geleneksel sanat, tabiri beni biraz rahatsız ediyor. Bence bu sanatlar her zaman çağdaştı. Bir hattat, hat yaptığında her zaman çağdaş bir eser üretti. Geleneği geçmişte yaşamadı, burada yaşadı” ifadelerini kullanıyor. Fatih Belediye Başkanı ve Yeditepe Bienali Yönetim Kurulu Başkanı M. Ergün Turan ise “Mekânlar klasikten çağdaş yorumlara kademeli olarak açılarak ilerleyecek” diyor. 2. Yeditepe Bienali Süleymaniye Külliyesi İmareti Darüzziyafe, Fatih Cam Küp Galeri, Nuruosmaniye Camii Mahzen ve Yedikule Hisarı’nda 226 sanatçıya ait 282 eserine ev sahipliği yapacak.

Dünyanın ilk dijital STEM+ sanat bienali Covid-19 pandemisi sebebiyle yaşanan dönüşüm, lise öğrencileri tarafından Bahçeşehir Koleji 3. STEM+Sanat Bienali’nde “Dijital Dönüşüm ve Yaşam” başlığıyla masaya yatırılıyor.

Dünyanın ilk online bienali başlıyor Sanat, dünyada yaşanan pandemi safhasında dijital ortamın imkânlarından faydalanılıyor.