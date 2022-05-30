Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Grand Lumire Tiyatrosu’nda kapanış töreni yapılan festivale, İsveçli yönetmen Ruben Östlund’un TRT ortak yapımı yeni filmi “Hüzün Üçgeni” (Triangle of Sadness), damga vurdu. Eser, “Cannes”ın en büyük mükâfatı olan “Altın Palmiye”yi kazandı. Filmde modellik yapan genç çift Carl ve Yaya’nın milyarder yolcuların bulunduğu süper lüks bir gemiyle çıktığı gezide başlarından geçenleri anlatıyor.

EMİN ALPER UMDUĞUNU BULAMADI

Öte yandan festivalde ikincilik ödülü manasına gelen “Grand Prix”, “Close” (Lukas Dhont) ve “Stars at Noon” (Claire Denis) filmleri arasında paylaştırıldı. “En İyi Yönetmen Ödülü” ise “Decision to Leave” filmiyle Chan Wook Park’a takdim edildi. “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”nü “Holy Spider” filmindeki performansı ile İranlı aktris Zar Amir Ebrahimi, “En İyi Erkek Oyuncu Ödülü”nü ise Song Kang-ho aldı. LGBT filmlerine verilen “Queer Palm” ödülü ise “Joyland”e verildi. Böylece aynı kategoride tartışmalı LGBT filmi “Kurak Günler”le aday olan Emin Alper, umduğunu bulamadı.

Cannes’da bir hırsızlık şoku daha: Oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın kaldığı villa soyuldu Son dönemde Cem Yılmaz’ın filmi Erşan Kuneri’de yer alarak adından söz ettiren Nilperi Şahinkaya, Cannes Film Festivali için Fransa’ya gitti. Ünlü oyuncunun kaldığı villaya hırsız girdi. Pasaportu ve kimliği çalınan Şahinkaya, olayın ardından soluğu Türk Konsolosluğu’nda aldı.

Devletten destek alıp senaryoyu değiştirmiş! “Kurak Günler” adlı filmi için 950 bin lira devlet desteği alan Emin Alper, senaryosuna LGBT unsurları eklediği eserin kopyasını Bakanlığa göndermemiş.