Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Erkan Doğanay’ın editörlüğünde Ketebe Çocuk tarafından neşredilmeye başlayan “Sanat Ülkesi” serisinin ilk kitabı “Devrim Erbil” oldu. Eserde, sanatçı Erbil’in kendi kaleminden hayat hikâyesi sunuluyor. Bodrum’da D&R Anthaven mağazasında gerçekleştirilen faaliyetle tanıtılan kitapla çocuklar sanat ve ilham veren hikâyelerle buluşuyor. Yazar Devrim Erbil lansman konuşmasında “Hayatımı çocuklara anlatırken nasıl bir yolculuktan geçip buralara geldiğimi öğrenmelerini istedim. Sevgili Erkan, bana böyle bir teklif sunduğunda bunun aslında Türkiye’de eksik bırakılmış bir çalışma olduğunu düşündüm. Bu açıdan bir ilk olacak ve oldukça heyecan verici. Kitapta çocuklara çok okumalarını, çok çalışmaları gerektiğini anlattım” diyor.

10 KİTAPLIK SERİ OLACAK

Erkan Doğanay da şunları söylüyor: “Türk sanatının başarılı isimlerini çocuklarımıza tanıtmak istedik. Onların çocukluklarından itibaren nasıl bir yolculuk yaşadıklarını anlatmak için ‘Sanat Ülkesi’ başlığı altında Türk sanatçıların hayatını anlatan kitapları çalışmaya başladık. Bu, 10 kitaplık bir dizi olacak. Yayına hazırlık sırasıyla Bedri Rahmi Eyüboğlu, Halife Abdülmecid Efendi, Fikret Mualla, Füreya Koral, Fahrelnissa Zeid, Erol Akyavaş, Hüsamettin Koçan, Sabri Berkel, Burhan Doğançay kitapları çocuklarımızın tanıması için tamamlanacak.”

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