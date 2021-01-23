Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşletme Kulübü’nün Youtube hesabından canlı yayınlanarak birbirinden değerli ismin ağırlandığı törende 41 kategorideki ödüller sahiplerini buldu. Netflix’de yayınlanan Atiye dizisindeki performansıyla ‘En iyi kadın oyuncu’ ödülüne layık görülen Beren Saat törene online bağlandı. Elinde ödülüyle poz veren başarılı oyuncu duygularını ise Instagram’dan sevenleriyle paylaştı.

Saat, “En iyi kadın oyuncu ödülüm için; töreni düzenleyen ve oy veren İstanbul Üniversitelilere, Atiye’yi pandemi koşullarında büyük bir özveriyle tamamlayan A takımımıza, destekleri giderek çoğalan izleyicilere ve bu projeyi bana hediye eden hayata teşekkür ederim. Bu unutulmayacak projelerimizin başlangıcı olsun” notunu düştü.