Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya hesaplarından İş adamı Hakan Sabancı hakkında paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çeken ve gündem olan oyuncu Aygün Aydın, Sabancı'ya yönelik uzaklaştırma kararını ihlal edince, 3 günlük zorlama hapse çarptırıldı. Aygün Aydın, kararın ardından adliyeye gelerek teslim lduktan sonra cezaevine gönderildi.

1 AYLIK UZAKLAŞTIRMA KARARINA UYMADI

İş adamı Hakan Sabancı, oyuncu Aygün Aydın hakkında sosyal medya hesabı üzerinden aleyhine paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle mahkemeye başvurarak,1 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. Aygün’ün kararı ihlal ettiğini iddiasıyla yeniden mahkemeye başvuran Sabancı, zorlama hapsi talebinde bulundu. Mahkeme, dosyaya sunulan belgeler doğrultusunda Aydın’ın kararı ihlal ettiği tespit etti.

3 GÜN HAPİS YATACAK



Başvuruyu değerlendiren mahkeme, Aygün’ü 3 günlük zorlama hapsine çarptırdı. Kararın üzerine Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Aygün, İnfaz Bürosuna teslim oldu. Adliyedeki işlemleri tamamlanan Aygün tutuklanarak, 3 günlük zorlama hapsi için Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.