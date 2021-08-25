Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurtlar Vadisi dizisi ile ismini duyuran Necati Şaşmaz'ın olaylı biten evliliğinin yankıları sürmeye devam ediyor. Oğulları için velayet savaşı veren anne babanın, karşılıklı iddiaları kamuoyunda oldukça tartışılıyor. Bu süreçte Anne Nagehan Kaşıkçı'nın çocuğunun psikolojisinin, babasının çevresi dolayısıyla bozulduğu iddiasını kanıtlayan raporun sahte olduğu söylentileir yayıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Kaşıkçı, raporun sahte olmadığını belirtti.

YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Nagehan Kaşıkçı eski eşi, ünlü oyuncu Necati Şaşmaz’ın sahte rapor sundu iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Nagehan Kaşıkçı açıklamada, “Dün itibariyle basında çıkan, şahsımı ve çocuklarımı ilgilendiren asılsız haberler nedeniyle açıklama yapma gereği duydum. Medyada bahsi geçen ‘sahte rapor’ iddiası tamamen gerçek dışı olup, kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir. Nitekim bizzat mahkemenin talebi üzerine Anadolu Adliyesi Adli Destek Birimi psikolog ve pedagog uzman heyeti, Adli Tıp Kurumu ve Marmara Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı uzman hekimleri tarafından tanzim edilen üç ayrı rapor, sahte olduğu iddia edilen rapor ile tamamen aynı doğrultudadır. Çocuğumun uğradığı psikolojik zararlar, raporların tamamında çok açık bir şekilde ifade edilmiştir” dedi.

"RAPOR SAHTE İDDİALARI İFTİRA"

Kaşıkçı, “Dolayısıyla ileri sürülen sahte rapor iddiası, bahsi geçen kurum ve hekimlere saygısızca yöneltilmiş iftiradan öteye geçememektedir. Çocuklarımın babasının kendi kusurlarını kamufle etmek amacıyla mesleğini dürüstçe icra eden hekimlere ithamda bulunmak yerine çocuklarının sağlıklı birer birey olarak yetişmeleri için çaba sarf etmesi en büyük temennimdir. Bu konuda anneleri olarak her türlü gayreti gösterdiğimi, çocuklarımın pedagojik tedavi süreçlerini titizlikle takip ettiğimi bildirmek isterim. Son olarak çocuklarımın babasının da mensubu olduğu, oluşumdan çocuklarımı korumak ve uzak tutmak adına hukuki mücadelemi sürdürdüğümü ve sürdüreceğimi de kamuoyuna saygılarımla bildiririm” ifadelerini kullandı.

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