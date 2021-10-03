Türkiye Gazetesi

2011 yılında İbo Show yayınından sonra çalıştığı kanaldan ayrıldığı esnada silahlı kişilerin saldırısına uğrayarak ölümden dönen İbrahim Tatlıses, yeniden sahnelere döndü. Dönüşü kadar anlaştığı bütçelerde ses getiren Tatlıses, konserlerinden servet kazanacak.

5 KONSER, 27 MİLYON TL'LİK ANLAŞMA!

Sahnelere dönüşünün açılışını Kuruçeşme'de verdiği konserle yapan ünlü türkücünün adeta kısmeti açıldı. Sanatçının ilk yurtdışı konseri, dudak uçuklatan bir mebla üzerine hazırlanan anlaşmayla imzalandı. ,brahim Tatlıses, Belarus'un başkenti Minsk'teki ünlü bir otelde ve yılbaşında olmak üzere toplamda beş konser vereceği öğrenildi. Tatlıses'in, dört konser için 500'er bin dolar, yılbaşı konseri için de 1 milyon dolar alacağı duyuldu. Ünlü sanatçı, böylelikle Belarus konserlerinden toplamda 3 milyon dolar (26.6 milyon lira) kazanmış olacak.

Eski çalışanıyla davalık olan İbrahim Tatlıses’in hapsi isteniyor! İbrahim Tatlıses’in, eski danışmanı ve çalışanı Tatlıses TV genel müdürü Fulya Akbay Toprak’ı tehdit ve hareket ettiği iddiasıyla 4 yıl hapsinin istendiğini dava sonuçlandı. Tatlıses’e hapis cezası verilmesine karar verildi.

İbrahim Tatlıses’ten müjdeli haber! 12 yıl aradan sonra sahnelere geri dönüyor Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, uğradığı silahlı saldırının ardından 12 yıl boyunca konser verememişti. Tatlıses’ten müjdeli haberi vererek konser vereceğini duyurdu. Tatlıses'in Kuruçeşme sahnesinde 3-4 konseri art arda vermesi ve kendisine dev bir orkestranın eşlik etmesi bekleniyor.

İbrahim Tatlıses kızı ve sevgilisiyle düğüne katıldı İbrahim Tatlıses’in şirketlerinin genel müdürülüğünü yürüten ve kızı olarak nitelendirdiği Şule Çınlama, İzmir'de müzisyen Emrah Yazar ile dünya evine girerken, Tatlıses törene kızı Dilan Çıtak ve sevgilisi Gülçin Karakaya ile katıldı.