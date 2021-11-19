Türkiye Gazetesi

Dizi sezonunun başlaması ile birlikte kanallar birbirinden iddialı yapımlar ile seyircinin karşısına çıkıyor. İkinci, üçüncü sezonu ile devam eden ve kemik izleyici kitlesine sahip diziler kadar sezona yeni başlayan birçok yapım da dikkatleri çekiyor. Hızlı başlayan sezonda 1 Ekim-17 Kasım tarihleri arasında en çok konuşulan dizi ise Camdaki Kız oldu.

MEDYANIN LİDERİ CAMDAKİ KIZ

Televizyon dizilerinin medya karnesini çıkaran Ajans Press, 1 Ekim- 17 Kasım tarihleri arasında en çok konuşulan dizileri belirledi. Gazete, dergi ve internet siteleri özelindeki incelemede, hakkında en fazla haber yapılan dizinin 3.751 haberle Camdaki Kız olduğu görülürken, en çok konuşulan ikinci yapım ise Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz oldu. Sadakatsiz hakkında gazete, dergi ve internet sitelerine 3.200 haber yansıdı.

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yargı, sezonun yeni dizilerinden olmasına rağmen 3'üncü sırada yer aldı.

ÜÇÜNCÜ SIRADA YARGI VAR

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı Yargı dizisi ise 3 bin haber içeriğiyle listenin üçüncü sırasında yer buldu. Osmanlı İmparatorluğunu konu alan ve Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman 2.970 haberle listenin dördüncü sırasında yer alırken, Bir Zamanlar Çukurova 2.831 haberle en çok konuşulan beşinci yapım oldu.

İlk beşi takip eden ve en çok konuşulan ilk on yapım içerisinde yer alan diğer diziler ise, Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda, Alparslan Büyük Selçuklu, Üç Kuruş ve Yasak Elma oldu.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in yeni dizisi belli oldu Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da Zeliş karakteri ile 15 sene rol aldıktan sonra ayrılan Yüsra Geyik, Camdaki Kız dizisinin kadrosuna katıldı.

Setlere ara vermişti: Buse Varol Camdaki Kız dizine dahil oluyor Alişan’la evlenen Buse Varol, bir süreliğine setlere ara vermişti. Gelen sürpriz kararla güzel oyuncu setlere geri dönüyor. . "Bir diziyle anlaştım" diyerek müjdeyi veren Varol'un Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterinin eşini canlandıracağı ileri sürüldü.

"Üç Kuruş" dizisi RTÜK'e şikayet edildi: Yayından kaldırın "Üç Kuruş" dizisi, Roman vatandaşlara karşı ayrımcı ve aşağılayıcı söylemler içerdiği gerekçesiyle RTÜK'e şikayet edildi.