Türkiye Gazetesi

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de finale sayılı günler kaldı. Yarışmanın son yayınlanan bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Burcu Önal, Dilara Başaran, Eren Kaşıkçı, Hasan Biltekin, Sergen Özen ve Tahsin Küçük kıyasıya mücadele etti.

TAHSİN'İN TATLISI ÇOK BEĞENİLDİ

Şef Mehmet Yalçınkaya, dokunulmazlık oyununda Tahsin’in yaptığı pişmaniyeli tatlı için kaşık attı. Yalçınkaya, "4 senede iki kez kaşık attım" diyerek beğenisini vurguladı. En son 31 Ekim 2021'de Danilo Şef, Hasan'a yaptığı yemekten dolayı kaşık atmıştı.

Tahsin'in yaptığı pişmaniyeli tatlı (sağda)

KAŞIK ATMAK NE ANLAMA GELİYOR?

MasterChef’in dün akşamki bölümünü izleyenler kaşık atmanın ne demek olduğunu merak ediyor. Şeflerin yarışmada kaşık ya da çatal atması, öğrencilerinin yemeklerini tadan ve hiçbir eksik bulmadıklarında beğenilerini göstermek için yaptığı bir hareket. Bir şefin kaşık atması, o yemeğin çok başarılı olduğuna işaret, aynı zamanda "Benim sana öğretebileceğim bir şey yok" anlamına da geliyor.