Türkiye Gazetesi

Romanyalı Sanatçı Inna, bir festival kapsamında Kayseri Erciyes'e geldi. Arkadaşları ile beraber kayak yapan ünlü şarkıcı o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kayak keyfinin ardından konser verdi.

Rumen şarkıcı, Erciyes Kayak Merkezi ev sahipliği yaptığı Erciyes Winter Fest için Kayseri Erciyes’e geldi. 4 gün boyunca Erciyes’teki bir otelde konaklayan ünlü sanatçı, arkadaşları ile birlikte Erciyes’te pistlerin keyfini çıkardı. Sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Inna, paylaşımlarında Erciyes’e olan hayranlığını dile getirdi.

Romanya’da “Dansın Kraliçesi” olarak adlandırılan başarılı şarkıcı, Türkiye’de yeni yılın ilk konserine de Kayseri’de imza attı.

Dünyaca ünlü şarkıcı İnna Erciyes'te kayak yaptı.

EUROVİSON'DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEBİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Başarılı şarkılarıyla adından sık sık söz ettiren Inna, 2017'de Türkiye'ye 'Ruleta' şarkısının tanıtımı için geldiğinde Türkiye'yi ve Türk insanını çok sevdiğini söylemişti. Şarkıcı Eurovision'a katılırsa önce kendi ülkesini temsil etmek istediğini 2'nci kez katılacak olursa bunu Türkiye için isteyeceğini açıklamıştı.

Inna, Türkiye'ye geliyor Romanyalı sanatçı Inna, bayramda Türkiye’de konser verecek.

'Çakma Inna' gerçek Inna'nın konserini iptal ettirdi Inna'nın Kayseri'de vereceği konsere Inna yerine benzerinin çıkacağı söylentisi bir haber sitesinde yayılınca organizasyon firması konseri iptal etti.