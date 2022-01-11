Türkiye Gazetesi

MasterChef Türkiye’nin bu seneki iddialı yarışmacılarından biri olan Burcu Önal yarışmaya beklenmedik bir anda veda etmişti. Önal ile ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Şef Mehmet Yalçınkaya’nın Burcu’ya iş teklif ettiği öne sürüldü. MasterChef Türkiye macerası geçtiğimiz günlerde son bulan yarışmacının ünlü şefin restoranında çalışacağı iddia edildi.

FOTOĞRAFLAR İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu Emre, Instagram hesabından babasının restoranında görüntüler paylaştı. Görüntülerde elenen yarışmacı Burcu Önal’ın yer alması dikkat çekti. Eski yarışmacının kursiyerlere eğitim verdiği kareler iddiaları güçlendirdi. Bu durum sosyal medyada “Mehmet Yalçınkaya, Burcu Önal’a iş teklifi sundu” şeklinde söylentilerin ortaya çıkmasına neden oldu.

İşte iddiaları güçlendiren o kareler...

BURCU ÖNAL YARIŞMAYA BU SÖZLERLE VEDA ETMİŞTİ

Yarışmaya gözyaşları içinde veda eden Burcu Önal, konuşmasında, “Gerektiği zaman 32 saat çalıştım, uyumadan eğitimleri aldım. Babamın ya da ailemin bana sunup geride bıraktığı her şeyi o evden çıkarken yemin etmiştim. Burada kaybetmiş olabilirim ama hayat bana her zaman kazandığımı gösteriyor. Gerçekten burada çok psikolojik sorunlar yaşadım. Ben evden çıktığımda 16 yaşımdan beri mücadeleyi veriyorum. Size çok teşekkür ediyorum” demişti.

Yarışmaya veda eden Burcu, Mehmet Şef'e böyle veda etmişti.

MEHMET YALÇINKAYA: ARTIK KOCAMAN BİR AİLEYİZ

Şef Mehmet Yalçınkaya ise elenirken kendisine 'baba' sözüyle hitap eden yarışmacıya “Artık kocaman bir aileyiz. Sonuna kadar senin arkandayız, her zaman bizi ara'' şeklinde karşılık vermişti.

BURCU ÖNAL KİMDİR?

1986 doğumlu olan Burcu Önal, 15 sene Asya’da yaşadı. Küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüyen Önal, aslen Diyarbakırlıdır. Japon yemekleri ile ilgili uzun süre eğitimler alan Burcu, yurt dışında gemilerde garsonluk yaptıktan sonra yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başladı. Burcu Önal’ın İstanbul’da Asya yemeklerinin hakim olduğu bir restoranı bulunuyor.

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