Türkiye Gazetesi

Sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye’nin dün akşamki bölümü izleyiciyi ekrana kilitledi. Yarışmada Tahsin ve Hasan ikinci finalist olmak için kıyasıya mücadele etti. Yapılan yemeklerin sonunda puanlamaya göre yarışmaya veda eden isim Tahsin oldu, başarılı yarışmacı konuşmasıyla şeflerin gözlerinin dolmasına neden oldu.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun jüri üyeliğini yaptığı yarışmada aylardır süren mücadelede sona gelindi. 14 Ocak Cuma akşamı final yapacak yarışmanın dün akşamki bölümünde Hasan ve Tahsin, Eren’in ardından finale adını yazdırmak için rekabet etti. Gecenin sonunda en yüksek puanı alarak final koltuğuna oturan yarışmacı belli oldu.

DANILO ZANNA’DAN YARIŞMACILARA 10 PUAN

MasterChef Türkiye’de Hasan ve Tahsin dün akşam kendi menüleriyle yarıştı. Yarışmacılar günün konseptine uygun olarak beyaza uygun başlangıç, ana yemek ve tatlı hazırladı. Puanlamanın ardından ilk turda Hasan 22, Tahsin ise 20 puan aldı. Ana yemek etabında ise Hasan 22 Tahsin ise 21 puan kazandı. Son turda şef Danilo Zanna, iki yarışmacının da tatlısına 10 puan verdi.

İKİNCİ FİNALİST HASAN OLDU

MasterChef'te 3 tur sonunda şeflerin kararıyla Tahsin 69, Hasan ise 72 puan aldı. Böylece Eren'in ardından MasterChef 2021 finalinde yarışacak 2. isim Hasan oldu.

MEHMET YALÇINKAYA: HER ZAMAN YANINDAYIZ

MasterChef Türkiye'ye 3. olarak veda eden yarışmacı Tahsin duygusal anlar yaşadı. Tahsin’in elenmesine üzülen şef Mehmet Yalçınkaya, "Yaptığın tatlıdan da anlaşılıyor ki sen artık olmuşsun. Senin her zaman yanındayız" dedi.

ŞEFLER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

MasterChef Türkiye’ye veda eden Tahsin, yarışmaya gelmesine vesile olan ancak genç yaşta kaybettiği arkadaşından bahsederken gözyaşlarına boğuldu. Aldığı ölüm haberinden sonra zor günler yaşadığını anlatan Tahsin, ölen arkadaşının tesbihini cebinden çıkartarak "Hakkını helal etsin" dedi. Tahsin'in vedası, ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nu da ağlattı.

ANNE BABALAR ÇOCUKLARINA İDOL OLSUN

Vedasında ailelere de seslenen Tahsin, şu duygusal konuşmayı yaptı:

"Anne babalara seslenmek istiyorum. Çocukların atacağı adıma adım, kuracakları yola yol, hayallerine hayal olsunlar. En çok da idol olsunlar. Bir anne baba çocuklarına idol olduklarında bazen başarıyı çok uzakta aramaya gerek kalmıyor. Babam Mahmut, annem Necla'ya beni bugünlere kadar yetiştirdikleri, attığım her adımda yanımda oldukları için sonsuz kere teşekkür ediyorum."

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