Türkiye Gazetesi

MasterChef Türkiye'de heyecan dün akşam yayınlanan final bölümü ile sona erdi. 'MasterChef' ünvanını alan isim Eren olurken, stüdyoya seyirci olarak gelen eski yarışmacıların açıklamaları da gecenin en çok konuşulanlarından oldu.

Sezonun renkli yarışmacılarından olan ve elendikten sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla gündem olan Tunahan Ak, hayatının teklifini aldı. İşsiz olduğunu anlatan Ak'a, Şef Mehmet Yalçınkaya'dan canlı yayında iş teklifi geldi.

''BANA HİÇ İŞ TEKLİFİ GELMEDİ''

"'Ben işe falan girmedim. Bana hiç iş teklifi gelmedi, anlamadım bunu" diyen Tunahan Ak'ın, "İşsizim, 27 yaşındayım ve İstanbul'da yaşıyorum. Bunu da bildireyim. Bir YouTube kanalı açtım. Oraya videolar çekiyorum'' sözleri üzerine şef Mehmet Yalçınkaya, ''Sana iş teklifi gelmedi mi? Benimle çalışırsın'' cevabını verdi.

Tunahan Ak, büyük teklife ''Şefim benim evim oraya uzak'' sözleriyle karşılık verince, Mehmet Yalçınkaya, ''Ben iş teklifimi yaptım'' diyerek konuyu kapattı.

MasterChef yarışmacısı Tunahan Ak, elendikten sonra sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti

TUNAHAN AK KİMDİR?

19 yaşındaki Tunahan Ak, aşçılık lisesini bitirdi. Bir süre çikolata imalathanesinde çalışan Ak, patates yatağında bonfile hazırlayarak, MasterChef'e girmeyi hak kazandı. Tunahan Ak, MasterChef'in 71'inci bölümünde yarışmacılardan Ateş Durukan ve Mustafa Ozan'ın gerisinde kalarak, yarışmaya veda etmişti.

BURCU ÖNAL'A DA İŞ TEKLİF ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

MasterChef Türkiye’nin bu seneki iddialı yarışmacılarından biri olan ancak finale günler kala yarışmaya veda eden Burcu Önal'ın da şef Mehmet Yalçınkaya'dan iş teklifi aldığı iddia edilmişti. Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu Emre, Instagram hesabından babasının restoranından görüntüler paylaşmış, görüntülerde elenen yarışmacı Burcu Önal’ın yer alması dikkat çekmişti. İddiaları güçlendiren bu görüntüler sosyal medyada çok konuşulmuştu.

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