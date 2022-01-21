Türkiye Gazetesi

Ülkemizi Eurovision Şarkı Yarışması'nda da temsil eden ve ekranların popüler simalarından biri olan şarkıcı Hadise'den güzel bir haber geldi. Pop müziğin başarılı temsilcisi, sevgilisi Mehmet Dinçerler'le evleneceğini ilan etti.

Hadise evlilik teklifine dair özel anlarını Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

"BÖLÜMÜMÜZ ŞİMDİ BAŞLIYOR"

Gönlünü genç iş adamı Mehmet Dinçerler'e kaptıran ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla evlilik teklifi aldığını duyurdu. Hadise paylaşımına, "Bölümümüz şimdi başlıyor" notunu düştü. Ünlü şarkıcı, söz konusu görüntüleri Instagram hesabının hikayeler bölümünden de paylaşmayı ihmal etmedi.

Ara ara Hadise'nin, sevgilisi Mehmet Dinçerler'in ailesi tarafından istenmediğine dair haberler gündem oluyordu.



Hadise, hikayeler bölümünden yaptığı paylaşıma ise, "Evet dedim" notunu düştü. Hadise'nin post olarak paylaştığı yüzük görseline ise kısa sürede on binlerce beğeni geldi.

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