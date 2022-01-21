Türkiye Gazetesi

İbrahim Tatlıses'e büyük oğlu Ahmet Tatlıses'ten kötü haber geçtiğimiz günlerde gelmişti. Hastaneye baş ağrısı şikayeti ile giden 'imparator' lakaplı türkücü İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Tatlı'dan dünyaya gelen oğlu Ahmet Tatlıses'in beyninde tümör olduğu tespit edilmişti. Yaklaşık olarak 6 saat süren bir operasyonla beynindeki tümör alınan Ahmet Tatlıses, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"TÜMÖR ALINDI VE BİYOPSİYE GÖNDERİLDİ"

Apar topar ameliyata alınan Tatlıses, toparlandıktan sonra Instagram hesabından bir açıklama yayınladı. Yanında olanlara teşekkür eden Tatlıses, sağlık durumu hakkında bilgi vererek süreci sevenleriyle paylaştı. Tatlıses, paylaşımında "Herkese Merhaba… Aylardır süren ve bitmek bilmeyen baş ağrım ile birlikte seyir eden görme problemimin ardından yapılan tetkikler sonucu beyin tümörü sebebiyle ve doktorlarımızın kararıyla geçen hafta riskli bir ameliyat geçirdim" ifadelerini kullandı.

Tatlıses, "Önce Allah'ın, sonra kıymetli doktorlarımızın sayesinde 6 saat süren operasyon başarıyla sonuçlandı, var olan tümör alındı ve doktorlarım tarafından kötü bir sonuç düşünülmese de, biyopsiye gönderildi. Şimdi sonucu bekliyor, hem ameliyat sonrası, hem de akabinde yaşadığım soğuk algınlığı yüzünden iyileşmeye çabalıyorum" dedi.

"YANIMDA OLAN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Ahmet Tatlıses, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte tüm bilgi birikimi ve titizliğiyle ameliyatımı gerçekleştiren, alanında efsane olmuş kıymetli beyin cerrahı Prof. Dr. İlhan Elmacı, Doç. Dr. Ramazan Sarı, Uzm. Dr. Burak Ericek, KBB bölümünden Prof. Dr. Elif Aksoy, anestezi bölümünden Prof. Dr. Didem Dal hocalarıma ve değerli hemşirelerine, çalışanlarına ve yönetimine çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun, hep var olun. Bunun yanı sıra baş tacım aileme, aile eşrafımıza, kardeşten öte olan dostlarıma, haberi duyunca geçmiş olsun dileklerini ileten basın, medya, sanat, spor, iş dünyasındaki dostlarıma, dualarıyla ve verdikleri sadakalarıyla yanımızda olan herkese çok teşekkür ederim.

"İNŞALLAH GELEN HASTALIĞI UĞURLAYABİLMİŞİZDİR"

"Hem bedenen, hem ruhen yaşadıklarımız ve bir de yaşayacaklarımız var, her şey insan için… Allah izin verir, yapabilirsek tevekkül edip Allah'a teslim olmak gerek… Hastalık ondan, şifa ondan ve sonunda hesap da onda… İnşallah gelen bu misafir hastalığı uğurlayabilmişizdir. Tekrar şifa dileyen herkesten Allah razı olsun, Hayırlı cumalar dilerim."

İbrahim Tatlıses'e kötü haber! Oğlu apar topar ameliyata alındı Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in babalık tartışması yaşadığı oğlu Ahmet Tatlıses beyin ameliyatı oldu