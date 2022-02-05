Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı ve ekran yıldızı Hadise, aldığı evlilik teklifiyle ve sevgilisi Mehmet Dinçerler'in taktığı 40 bin dolarlık yüzükle gündem olmuştu. Söz konusu yüzük için Hadise'yi üzecek bir iddia ortaya atıldı. Hadise ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Mehmet Dinçerler'in ünlü şarkıcıya hediye ettiği yüzüğe el konulabaileceği belirtildi. "40 bin dolarlık yüzük alacağına borcunu ödesin" diyen şirketin kurucu ortağı olan amcasının avukatı, "Söylemezsem Olmaz" programında açıklamalarda bulunarak, "Hadise'ye aldığı yüzüğe el konulabilir" dedi.

Mehmet Dinçerler, borç iddialarının ardından bir süre sosyal medya hesabını kapatmıştı.

"BORÇ MEHMET DİNÇERLER'E AİT"

İş insanının, "Şahsım ve şirketimin borcu yoktur." sözlerinin ardından Dinçerler'in amcasının avukatı Hicran Akkaya Şenoğlu, açıklama yaptı. "Söylemezsem Olmaz" adlı programda konuşan Şenoğlu, borcun Mehmet Dinçerler'e ait olduğunu savundu. Şenoğlu, "Şirketin hisseleri Mehmet'e gönderildi. Ödenmeyen borç Mehmet'in borcu. Şu an 11 milyon TL borcu var. Bütün bankalara borçları vardı. Yarısını ödediler, sonra yapılandırdılar. Ödemedikleri iki bankaya borcu var, o da amcanın borcu." şeklinde konuştu.

"YÜZÜĞE EL KONABİLİR"

Avukat Şenoğlu, konuyla alakalı, "Mehmet Dinçerler, amcasının evini sattırdı. Kendisi borçludur. Taksitleri ödemedi ama borçlarını bilmiyor. 'Muhammet' olan adını 'Mehmet' olarak değiştirdi. En son aşamada Hadise'ye aldığı yüzüğe el konulabilir..." dedi.

Hadise ve Dinçerler'in ayrıldığı iddiaları gündeme gelmişti.

"O YÜZÜK BİR METEOR"

Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye evlilik teklifi ettiği 40 bin dolarlık yüzüğün meteor etkisi oluşturduğunu da belirten Hicran Akkaya Şenoğlu, şunları söyledi:

"O yüzük bir meteor. Instagram hesabını neden kapattı sizce? Biz o tatilleri gördüğümüz için. Böyle bir şeyle anılmak kötü. Amca çok önceden kefil olmuştu. Onun borcu ile uğraşılırken Dinçerler, tatil yapıyordu. Geceliği 28 bin TL veriyor kaldığı otellere. Hadise, buralara emek vererek gelmiş. Otel parasını Hadise'nin verdiğini düşünmüyorum. Bu borç ödenmezse şirket batacak. Borçlu olduğunu bilerek hareket etse böyle şeyler olmaz."

"KARDEŞLERİN ARASI AÇILDI"

Avukat Hicran Akkaya Şenoğlu, Mehmet Dinçerler'in babası ve amcasının bu olay yüzünden arasının açıldığını da ifade etti. Şenoğlu, "Normalde bu olaya kadar iki kardeşin arası normaldi. Mehmet, ne zaman, 'Benim borcum yok' dedi, olaylar o zaman patladı." açıklamasını yaptı.

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