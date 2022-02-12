Türkiye Gazetesi

Baba olmak için gün sayan Kıvanç Tatlıtuğ, mutfak eğitimi aldı. Aşçılık eğitiminde epey yol kat eden oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla hünerlerini sergiliyor.

KARAVANDA MENEMEN YAPTI

Geçtiğimiz hafta elmalı bir tatlı yapan Tatlıtuğ, bu sefer de karavanda menemen yaptı. Instagram'da 3,7 milyon takipçisi bulunan oyuncu o videoyu takipçileriyle paylaştı. Tatlıtuğ’un “O bir klasik yazdığı” paylaşımının altına kısa sürede onlarca beğeni ve yorum geldi.

TERCİHİ SOĞANLIDAN YANA

Menemende bol soğan kullanan Tatlıtuğ “Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?” tartışmalarında da tarafını belli etmiş oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan koronavirüse karavanlı önlem Kıvanç Tatlıtuğ'un, Özge Özpirinçci ile başrolü paylaşacağı 'Bir Denizaltı Hikayesi' adlı dizisinin çekimleri başladı.

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan menemen sorusu: Yarışmacı adeta dondu kaldı Ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu geceye damgasını vurdu. "Menemenin TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımında 'yapılan bir yemek' ifadesinden önce tam olarak hangisi yazar?" sorusuna verdiği cevap sonrası elenen yarışması, menemenle ilgili yıllardır süren tartışmayı tekrardan alevlendirdi.