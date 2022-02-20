Türkiye Gazetesi

Son dönemlerdeki düşük reytinglerinden dolayı final yapacağı iddia edilen Camdaki Kız dizisinin ünlü oyuncusu Selma Ergeç’ten çarpıcı bir açıklama geldi.

FİNAL YAPACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Başrollerini Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Selma Ergeç, Feyyaz Şerifoğlu ve Enis Arıkan gibi isimlerin paylaştığı Camdaki Kız, son haftalardaki reyting düşüşleriyle gündeme geliyor. Yayınlandığı ilk günden itibaren geniş kitlilerin ilgisini çeken dizi hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. Son haftalardaki reyting düşüşlerinden dolayı dizinin geçtiğimiz günlerde final yapacağı iddia edilmişti.

“DÜZELECEĞİZ İNŞALLAH”

Eşi ile beraber görüntülenen Camdaki Kız’ın Selen'i Selma Ergeç, "Dizi final yapacak mı?" sorusuna "Düzeleceğiz inşallah" diyerek esprili bir cevap verdi.

SELMA ERGEÇ KİMDİR?

Selma Ergeç nereli ve kaç yaşında; Selma Ergeç, (d. 1 Kasım 1978, Hamm, Almanya ), Türk-Alman oyuncu ve manken. Selma Ergeç, 1978 yılında Türk bir baba ve Alman bir annenin ilk çocuğu olarak Almanya'nın Hamm şehrinde dünyaya geldi. Babası Adanalı Türk bir doktor, annesi ise Alman bir hemşireydi.

Yurt dışında tıp fakültesinde okurken öğretiminin üçüncü yılında Türkiye'ye staja geldi. Öğretimine altı ay ara vermek isterken eroin bağımlısı bir genç kız için oyuncu arandığını gördü ve tıp fakültesinden ayrıldı. Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada da derecesi olan tescilli bir profesyonel modeldir. Emre Altuğ'un Gidecek Yerim mi Var? şarkısının video klibinde oynadı.

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