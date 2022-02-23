Türkiye Gazetesi

Türkülerin kraliçesi lakaplı Güler Işık, bundan birkaç sene önce göğsünde bir sertlik ve ağrı hissederek doktora gitmişti. Işık’a göğüs kanseri teşhisi konmuş, ünlü türkücü aldığı kötü haber karşısında yıkıldığını ve hastanede kendisini yerden yere attığını söylemişti. Kanser teşhisi koyulan ünlü türkücü Güler Işık, Umre ziyaretinde iyileşeceğini işaret eden bir rüya gördü. Rüyası doğru çıkıp şifa bulan Işık, tesettüre girmişti.

“BU İLLET HASTALIĞI ATLATMIŞTIM”

Uğur Arslan’ın Haber Arası programına katılan Güler Işık, hastalığa yakalanma sürecini şu sözlerle anlattı:

"İlk kez 2015 yılında bu illet hastalığa yakalandım ama çok şükür atlatmıştım. Bir şey yoktu, kontrollerimi yaptırıyordum. Son 1,5 yıldır pandemiden dolayı doğru dürüst kontrollerimi yaptıramadım. Gecikmeli şekilde gittim doktara, biyopsi istediler. O sıralarda zaten göğüs kısmımda bir ağrı sızı hissediyordum.”

Ünlü türkücü, 'Dişi İbrahim Tatlıses' lakabıyla da biliniyor.

“SEVENLERİMDEN DUA İSTİYORUM”

Programda yeniden kansere yakalandığını ifade eden Güler Işık, hissettiği belirtiler ve tedavi süreci hakkında konuşarak sevenlerinden dua istedi:

"Doktora tekrar kontrol için gittim ve sonuç kötü geldi. Aynı hastalık değil, fakat bu sefer de süt kanallarında olan bir rahatsızlık ortaya çıktı. Hem akciğerime hem de karaciğerime sıçramış. Acilen tetkikler yapıldı, kontroller yapıldı. Doktorlar ‘tedavi olmalısın’ dedi. Hemen kemoterapiye başladık, Allah'a şükür iyi sonuç veriyor. ‘Yüce Rabbim bunu yeniden atlatmama müsaade edecektir’ diye düşünüyorum. Sevenlerimden dua istiyorum.”

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